¡Duro mensaje! Acolfutpro dice que falta de gobernabilidad en Dimayor afecta el regreso del fútbol

Francisco Henao

A las duras críticas que ha recibido la Dimayor y que tiene sumergida a la entidad en crisis, se suma el duro comunicado emitido este miércoles por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que dice que por la falta de gobernalidad en esa entidad, no se está viabilizando el pronto retorno del fútbol.



Dice la Agremiación que además del fiasco por el contrato de los derechos para la relevisión internacional, se agregan las muestras de incapacidad para el manejo de los asuntos del fútbol.



"Es preocupante que por la falta de institucionalidad y gobernabilidad en Dimayor, no se esté viabilizando el pronto retorno del fútbol colombiano, sumiendo a todos los actores en un ambiente de incertidumbre", dice Acolfutpro.



Y agrega que "al fiasco del contrato internacional y del canal Premium, se le siguen sumando muestras de incapacidad en torno al manejo de los asuntos del fútbol".



Critica Acolfutpro que la implementación de los protocolos de bioseguridad haya sido delegada por la Dimayor a los clubes, "en contravía de las directrices del Gobierno Nacional que recomendó que fuera una única empresa especializada la encargada de ejecutar y apoyar a los clubes en esta gestión".



Por último la agremiación que congrega a los futbolistas colombianos manifiesta que "es inaceptable que cuatro meses después de la suspensión de los torneos, aún no haya claridad sobre cuáles serán los sistemas de campeonato que se jugarán".



La Dimayor acordó para mediados de julio una nueva asamblea en la que decidirá los formatos de los torneos, pero esto es visto por directivos como otros días más que se pierden en el propósito de ganar terreno para la reanudación del fútbol en Colombia.