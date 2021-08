Dimayor sancionó a hinchas de Santa Fe y Nacional por los desmanes en El Campín

Después de los actos de violencia presentados la semana pasada entre hinchas durante el partido entre Santa Fe vs Nacional, el primero con público en El Campín después de año y medio, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor confirmó la sanción para los dos equipos.



Según la resolución conocida en la noche del miércoles, Independiente Santa Fe no podrá contar con público en las tribunas norte y sur por seis fechas y deberá pagar una multa de 10 millones 900 mil pesos.



Por su parte, Nacional recibió una sanción de tres fechas sin poder contar con público como local y un pago de nueve millones 900 mil pesos.



Además, se informó que Juan Mateo Molina Fonseca, uno de los agresores al hincha de Santa Fe, no podrá ingresar a ningún estadio del país durante tres años calendario.