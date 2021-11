Dimayor confirmó los horarios de la fecha 5 de los cuadrangulares del Torneo de Ascenso

La Dimayor dio a conocer el cronograma de partidos para la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2021, la cual se disputará entre el 27 y 29 de noviembre.



Boyacá Chicó, que actualmente marcha líder del grupo A con 8 puntos, visitará el próximo sábado a Cortuluá, que marcha segundo con 7 unidades. Un triunfo del ajedrezado en Tuluá le daría el tiquete directo a la final del campeonato, mientras que una derrota o un empate lleva todo a la última fecha.



El otro partido de esta zona se disputará el domingo 28 de noviembre en Itagüí, donde Leones, ya eliminado con 3 puntos, enfrentará a Real Cartagena, también sin ninguna posibilidad con 2 unidades. Ambos equipos tendrán que jugar el próximo año nuevamente en la B.



En el grupo B las cosas también se podrían definir este fin de semana. Fortaleza, líder de la zona con 10 puntos, visitará el domingo al Unión Magdalena, que actualmente tiene 5 unidades y marcha segundo del grupo. Si el cuadro bogotano gana en Santa Marta, conseguirá su tiquete a la final.



En el otro juego del grupo, Bogotá y Llaneros se medirán en el Metropolitano de Techo, con la intención de cerrar una decorosa presentación en el torneo, pues matemáticamente dependen de lo que pueda pasar en el otro juego para saber si siguen con vida hasta la última fecha.



FECHA 5



27 de noviembre



Cortuluá FC vs Boyacá Chicó

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Doce de octubre



28 de noviembre



Leones FC vs Real Cartagena

Hora: 1:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüi



Unión Magdalena vs Fortaleza CEIF

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada



29 de noviembre



Bogotá FC vs Llaneros FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo