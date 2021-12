Dimayor aplazó el juego Cortuluá vs Unión Magdalena, por la final del torneo de ascenso

Muy temprano este jueves la División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó a través de un comunicado que se aplazaba el juego de la final del torneo de ascenso entre Cortuluá y Unión Magdalena.



"Nos permitimos informar que el partido correspondiente a la final del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2021, entre Cortuluá FC vs Unión Magdalena, se encuentra aplazado. DIMAYOR, comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento", escribió el entre rector del FPC.



El compromiso que estaba programado para disputarse este sábado 11 de diciembre a las 3:00 p.m. en el estadio Doce de Octubre, no se jugará en la fecha estimada debido a la presión por parte de diferentes sectores porque se esclarezca el escándalo del pasado fin de semana en el ascenso del equipo samario.



Para hoy está pactada la reunión entre el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, el ministro del deporte, Guillermo Herrera, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, para continuar con el proceso de investigación por el posible amaño en el juego entre Llaneros vs Unión Magdalena.