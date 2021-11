Deportivo Cali ya casi y América espera un milagro, las cuentas para entrar a los ocho

La última jornada de la liga colombiana se jugará el próximpo domingo, todos a la misma hora (3:30 p.m) y esto es lo que tiene que pasar para que los equipos vallecaucanos puedan entrar a los ocho.



Deportivo Cali (sexto, 30 puntos, +6): si le gana o empata con Once Caldas, estará clasificado. Si pierde, puede entrar si no ganan Envigado, Jaguares y Bucaramanga, además que tendrían los 'azucareros' que perder por goleada.





América es once con 26 puntos y (+2) tendrá que ganarle a Pereira como visitante y necesita que Envigado, Jaguares y Bucaramanga no ganen. Incluso podría clasificar empatando: para ello, tendrían que perder los tres equipos que lo anteceden en la tabla y que no ganen Medellín y Santa Fe, es decir, todo un milagro.