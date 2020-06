Definido en Dimayor: se le dará continuidad a la Liga y se jugará un solo torneo en el año

Juan Carlos Pamo

Que los equipos contraten el laboratorio para los exámenes de Covid-19 que exige el Gobierno, y que septiembre sea el mes ideal para el regreso del fútbol colombiano, fueron algunos de los puntos que se tocaron y aprobaron ayer en la extensa asamblea de Dimayor que se hizo de manera virtual.



Uno de los temas que se pensó iba a ser candente, el de la salida o no de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor, que ha sido polémico desde hace varias semanas, no se tocó, primero porque no estaba en el orden del día, y segundo porque sobre la mesa había otras discusiones que tenían que ver con el pronto reinicio de la Liga colombiana.



Mediante votación el Presidente de la Dimayor recibió la aprobación de la mayoría de los clubes en cuanto a su gestión y estados financieros del 2019.



Entre tanto el máximo directivo de la entidad que maneja el fútbol en Colombia señaló que la convocatoria para elegir el proveedor o el laboratorio que hará los exámenes de Covid-19 a los equipos, quedó desierta.



En consecuencia se acordó que cada equipo contratará con un laboratorio avalado por el Gobierno, para hacer dichos exámenes.

Ese sin duda es el paso principal para la reanudación de la Liga, que será para el mes de septiembre. También se aprobó darle continuidad al torneo que se venía jugando desde comienzo de años, pero esto se oficializará en la próxima asamblea que será en dos semanas.

¿Cómo será la Liga?

La Liga se reanudará en septiembre y será la continuación del torneo que comenzó en enero y que se suspendió en marzo por el coronavirus.



Así se determinó este sábado en la noche en la asamblea virtual de la Dimayor, mediante votación de los equipos profesionales, aunque este tema solo se oficializará en la próxima asamblea que será dentro de dos semanas porque habrá que reformar los estatutos para ello.



Esa era la propuesta que había sondeado América con los demás dirigentes del fútbol colombiano el jueves en una reunión preliminar.



La idea es mantener el torneo que se venía jugando - se cumplieron ocho fechas - y al final clasifican a cuadrangulares semifinales los ocho mejores.



Los dos primeros irán a grupos diferentes y los demás clasificados serán repartidos en las zonas A y B.



De allí salen los dos finalistas que jugarán por el título de la temporada. Por tiempos no se jugaría un segundo torneo.



Hay que recordar además que el formato que se había aprobado para el campeonato que se suspendió en marzo era el de solo cuatro clasificados a instancias decisivas.



Esto por la realización de la Copa América en el país. De otro lado, ayer también se aprobó que cada equipo tenga siete jugadores suplentes y no cinco como se venía utilizando.

Pruebas del Covid-19

Uno de los puntos clave en la asamblea de la Dimayor, determinante para el reinicio de la Liga, era el de la elección de la empresa que se encargaría de las pruebas del Covid-19 para todos los equipos.



Este sábado estaba previsto que se dieran a conocer los nombres de los proponentes que solicitaban tanto la Dimayor como la Federación Colombiana de Fútbol, para escoger al final el mejor.



Sin embargo, sorpresivamente esta convocatoria, que tiene un comité de vigilancia integrado por los médicos Mauricio Serrato, del ministerio del Deporte, y Gustavo Pineda, de la Federación. fue declarada desierta por tema de tiempo y condiciones.



La Dimayor descartó incluso a la compañía canadiense Athletics and Healt Solutions Inc., que era la que se daba como fija para realizar esta parte del protocolo que exige el Gobierno.



En consecuencia, cada equipo deberá contratar con un laboratorio avalado para realizar diagnósticos del Covid-19.



En Colombia hay más de 70 de esos laboratorios, nueve de ellos en el Valle del Cauca, entre ellos los de la Fundación Valle del Lili, Imbanaco y el Hospital Universitario del Valle.



Los equipos deberán definir en la mayor brevedad posible esa situación ya que es uno de los requisitos importantes para la reanudación de la Liga.

El tema de los derechos de tv

El de la venta de los derechos de televisión internacional era uno de los puntos que tenía contra las cuerdas la gobernabilidad de Jorge Enrique Vélez en la Dimayor.



Los Presidentes de muchos clubes le cobraban al dirigente una promesa hecha hace más de tres meses, cuando aseguró que llegaría una importante suma de dinero para los equipos por la venta de los derechos de televisión internacional del fútbol colombiano.



Sin embargo, con el paso del tiempo no se concretó nada y esto generó un gran malestar entre muchos directivos del fútbol colombiano.



Por eso este sábado hubo un espacio para el debate; muchos directivos le cobraron a Vélez el fracaso de esas negociaciones porque al final no se llegó a vender el fútbol a nivel internacional, y tampoco apareció el dinero que era esperado por los equipos para sobrellevar las cargas que ha dejado la crisis en muchos de ellos.



Sin embargo el Presidente de la Dimayor explicó lo sucedido y argumentó que no era el único culpable de la firma de ningún contrato porque son los abogados quienes redactan y una asamblea que le aprueba todo.



De todas maneras quedó la tarea para seguir buscando una negociación que permita la venta de esos derechos al exterior, y por ende el ingreso de una buena suma de dinero para los clubes.

Aprobada la gestión del 2019

Jorge Enrique Vélez obtuvo mayoría de votos en los informe de gestión y estados financieros del 2019.



En el primer ítem, informe de gestión, la votación fue la siguiente: votos de aceptación o positivos: 19; votos de rechazo o negativos: 13 y votos en blanco 4.



El de estados financieros recibió una aprobación de 21 clubes o votos, por 14 negativos y uno en blanco.



De esa manera el Presidente de la Dimayor sacó adelante la gestión realizada el año pasado.



Equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Alianza Petrolera, América e Independiente Medellín, entre otros, siempre han respaldado lo hecho hasta ahora por Jorge Enrique Vélez al frente de la Dimayor.



Mientras que otros elencos de la A y de la B se han mostrado bastante críticos con gran parte la gestión del máximo dirigente de la Dimayor.



Esos clubes son Santa Fe, Equidad, Cortuluá, Llaneros, Huila, Águilas Doradas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta, Tigres, Orsomarso y Envigado, que en diferentes ocasiones han pedido incluso la renuncia del directivo.



Con la permanencia del directivo al frente de la Dimayor está garantizada la división en el fútbol colombiano justo cuando se discute la reanudación de la Liga que está suspendida desde el pasado mes de marzo.