¡Definido el Fixture! La Dimayor dio a conocer las fechas del todos contra todos de la Liga colombiana

Ricardo Micolta Angulo

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, definió ayer en asamblea de competencias el calendario de la Liga de este segundo semestre, que comenzará el próximo viernes 16 de julio y terminará el miércoles 22 de diciembre.



El campeonato tendrá 20 fechas en formato de competencias todos contra todos, con jornada de clásicos incluida, cuadrangulares semifinales y final con partidos de ida y vuelta.



América comenzará como local el torneo enfrentando al Atlético Junior en la primera fecha, mientras que el Deportivo Cali lo hará de visitante frente a Independiente Santa Fe.



El resto de la primera jornada lo componen los duelos Independente Medellín Vs. Águilas, Alianza Vs. Equidad, Patriotas Vs. Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío Vs. Jaguares, Envigado Vs. Atlético Nacional, Once Caldas Vs. Atlético Huila, Deportivo Pasto Vs. Millonarios y Deportes Tolima Vs. Deportivo Pereira.



Tolima tendrá el reto de defender el trono al que acaba de subir tras vencer en la final del torneo anterior a Millonarios, que buscará sacarse esa espina del pasado campeonato.



Habrá una jornada de clásicos, según lo establecieron ayer los presidentes de los clubes en la asamblea de competencias.

En la fecha 9 de la Liga, Deportivo Cali será local en su estadio de Palmaseca frente al América.



Pero la fecha de clásicos será la 14, cuando los Diablos actuarán de locales contra los Azucareros.



Ese día, Envigado será local contra Águilas, Alianza recibirá al Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío visitará al Deportivo Pasto, Patriotas irá a la casa de Equidad, Deportes Tolima se las verá con Atlético Huila en Ibagué, Atlético Junior será anfitrión de Jaguares, Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán el clásico paisa, Independiente Santa Fe y Millonarios actuarán en El Campín y Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentarán en la capital risaraldense.



Este torneo que está próximo a comenzar tendrá varios atractivos, como el regreso de algunos jugadores colombianos a casa.



Deportivo Cali confirmó la presencia del delantero Hárold Preciado, mientras que con Nacional estará el atacante Dorlan Pabón.



Otro de los ingredientes que atraerá a la afición será el regreso del técnico Juan Carlos Osorio a competencias del fútbol colombiano, pues hace un mes fue contratado por el América, que sueña en grande con la presencia del técnico risaraldense en el banco.