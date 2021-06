Definidas las medidas para la final  de la Liga entre Millonarios y Tolima en Bogotá

Juan Carlos Pamo

Las autoridades de Bogotá confirmaron las medidas que se aplicarán en la ciudad de cara al partido de vuelta de la final del Fútbol Profesional Colombiano que disputarán este domingo Millonarios y Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



La Comisión Distrital de Fútbol anunció que no se autorizará el ingreso de público para este encuentro se que disputará a las 3:00 p.m., ya que la ocupación de camas UCI en Bogotá actualmente es del 96 %, por lo que no se permite la realización de eventos masivos, según la resolución 777 del Ministerio de Salud.

Precisamente, con el objetivo de evitar aglomeraciones de hinchas se anunció que las cercanías del estadio de la capital del país tendrán cierres perimetrales vigilados permanentemente por parte de la Policía Nacional y el equipo de logística encargado del encuentro deportivo.



El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aseguró que Millonarios se comprometió a no hacer ningún tipo de caravana o actividades que faciliten las aglomeraciones para evitar que se aumenten los contagios de covid-19.



“Hemos acordado en la Comisión Distrital del Fútbol que tendremos un aislamiento en el perímetro del estadio para evitar que allí se generen aglomeraciones, pero hacemos un llamado a toda la hinchada del equipo embajador a que eviten situaciones de aglomeración”, apuntó Gómez.



Por otra parte, la Alcaldía Mayor de la capital se señaló que aunque no se permitirá la presencia de público, los fanáticos del equipo azul podrán instalar sus banderas para decorar las diferentes tribunas del estadio para hacer sentir la localía.



En cuanto a los restaurantes y establecimientos comerciales se resaltó que se podrá transmitir el partido desde que se garantice que el aforo no superará el 25 % de su capacidad total y el horario máximo para su operación es hasta la 1:00 a.m. del lunes.



Finalmente, se hizo una invitación a los fanáticos para disfrutar del encuentro deportivo pacíficamente evitando confrontaciones, así como garantizar el orden y las medidas de protección contra la covid-19 al momento de terminar el partido.