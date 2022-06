De frente: El último hombre y la final del fútbol colombiano (Opinión)

El arquero es el único jugador que no se puede equivocar. Un delantero erra una oportunidad de gol y al minuto puede tener otra, y esa quizás entra. Un volante de contención sucumbe ante el regate de un contrario y detrás hay defensas que pueden cuidarle la espalda.



Un zaguero central se pifia en un balón y atrás está el arquero. Pero el arquero no puede fallar. Es el último hombre. El que cuida la línea de gol. Y cuando yerra, así sea una sola vez, más le vale tener un corazón de acero, porque se vuelve blanco de todas y las más inclementes condenas.



Y entonces, las cinco o diez atajadas que tuvo en el partido y que ahogaron la felicidad del rival terminan siendo simples datos para el olvido.



Alexánder Domínguez, el arquero de la selección de Ecuador y dentro de cinco meses mundialista en Catar, tuvo el miércoles pasado la noche más oscura desde que ataja para el Deportes Tolima. En plena final contra Atlético Nacional, dice la opinión más despiadada, se hizo uno, dos y hasta los tres goles. Yo lo dejo en que estuvo comprometido, lo que no es menor para el resultado.



En el primer gol, Domínguez soltó un disparo de Candelo y permitió el remate de Banguero. No atacó la pelota y dejó que le picara en sus narices, y eso no suele terminar bien, como evidentemente sucedió.



En el segundo, ese ‘bombazo’ de Candelo en el minuto 71 que le dio la vuelta al mundo por televisión, el mérito es de quien tiene el olfato, la osadía, el talento y la precisión para atreverse a bañar al arquero desde 59 metros de distancia. Pero aquello no significa que Domínguez no haya tenido su cuota de responsabilidad.



Creo que estaba parado donde debía, si su defensa se encontraba adelantada, pero falló en el retroceso, en la velocidad para hacerlo, en el cálculo y el salto, a pesar de sus 196 centímetros de estatura. Casi ni se levantó del piso, sin desconocer que un salto en reversa no es igual si el cuerpo se impulsa hacia adelante, y por el único espacio que quedó entre su mano y el larguero entró ese balón que cambió la historia del partido.



La gloria para Candelo y el infierno para Domínguez.

Y en el tercero, con el corazón arrugado y la cabeza en otro lado, no achicó la incursión de Andrade en el área y le permitió que el arco se le ampliara al ‘Rifle’ para embocar la pelota con tal facilidad como si estuviera en un entrenamiento. Claro, el lateral tampoco ayudó, pero el ecuatoriano estaba completamente ido del partido y cuando la mente falla, lo demás también.



El técnico Hernán Torres fue arquero. Sabe lo que siente Domínguez. En la rueda de prensa posterior al partido habló de sus errores, pero también lo respaldó. Sin embargo, desde esa misma noche en el Atanasio, al entrenador del Tolima lo agobia, no lo duden, una pregunta que quizás ya haya resuelto, quizás no: ¿Domínguez o Cuesta para el duelo final en Ibagué?



Si sienta a Domínguez hoy en el Murillo Toro, le lloverán todas las críticas a Torres por terminar de condenar a su portero. Y si lo pone, igual tendrá comentarios en su contra porque sería un “exabrupto” después de lo que pasó en el Atanasio. Con cara y con sello pierde.



Estos cuatro días habrán sido clave para evaluar la situación. Habrá conversado con Domínguez más que con cualquier otro jugador. Habrá mirado a los ojos a Cuesta para medir la confianza de quien empezó siendo el titular en la Liga y, para muchos, no debió perder el puesto. La única ventaja que tendrá el técnico para tomar una decisión es que también estuvo bajo los tres palos como futbolista, seguramente vivió terribles noches, y su instinto le dirá qué hacer en estos casos antes de definir el once titular. Lo demás solo se sabrá en la cancha.



¿Domínguez o Cuesta? Yo, a priori, sin conocimiento alguno de todas las circunstancias y desde la comodidad de mi escritorio, pondría a Cuesta.



Es más fácil levantar del piso a un delantero que yerra una oportunidad de gol, que a un arquero al que le endilgan la responsabilidad en una goleada en plena final. El último hombre siempre será condenado y necesita en adelante un juego de trámite, sin trascendencia, no la disputa de un título, para recuperarse del batacazo. Hoy sabremos cómo se la juega Torres.