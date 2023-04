Crean plataforma para visibilizar el talento y logros de del fútbol femenino en Colombia

Respondiendo a la falta de representación de futbolistas mujeres en las plataformas de fichajes, Cerveza Águila, la marca patrocinadora del fútbol colombiano creó Her Market, una plataforma exclusiva para visibilizar la información de las jugadoras de la Selección Colombia.



En el mundo deportivo, existen varias plataformas digitales en las que se encuentran las estadísticas de los jugadores masculinos de fútbol de todo el mundo, de esta forma, los hinchas, reclutadores y clubes fichan a sus próximos futbolistas.



No obstante, Cerveza Aguila encontró que la información de las futbolistas no existe dentro de estos sitios, reduciendo su alcance y visibilidad. Es por eso, que, en una apuesta por seguir apoyando el fútbol femenino, la marca patrocinadora del fútbol en Colombia descubrió una manera de incluir su data dentro de estos sitios: usando sus propios espacios de pauta.



Al darle clic los usuarios fueron redirigidos a hermarket.co, una página dedicada a reflejar y exaltar los méritos de las jugadoras de fútbol en el país, en la que estará la data mencionada de la Selección Colombia Femenina, América de Cali, Junior y Medellín, con el fin de exaltar y reflejar los méritos de las jugadoras del país.



“Somos una marca que celebra lo que nos une, y queremos trasladar ese espíritu alegre dándole la visibilidad que merece el talento de estas mujeres y celebrando logros como ser Subcampeonas de la Copa América o clasificar en el Mundial de Nueva Zelanda. Como marca, además de nuestra inversión como patrocinadores, queremos marcar un hito y enviar un mensaje a través de la creatividad para que toda Colombia sienta emoción, orgullo y alegría por estas futbolistas, así como desde Aguila lo sentimos.” afirmó Diego Pomareda, director de Cerveza Águila.



La plataforma desarrollada por la marca, consolida los datos de las futbolistas, alimentándose constantemente. Dentro de Her Market, los lectores podrán encontrar diferentes secciones que incluyen: las estadísticas de las futbolistas, además de un espacio de noticias con las últimas actualizaciones de las jugadoras y sus movidas para que sean visibles ante clubes nacionales e internacionales e impulsen sus carreras.



Ante el anuncio de esta nueva plataforma, algunas deportistas como Catalina Usme, goleadora de la selección Colombia, expresaron su satisfacción al contar con más espacios de visibilidad para el fútbol femenino. “Es importante para nuestro deporte y para nosotras como jugadoras, contar cada vez con más espacios de visibilidad. Trabajamos y nos esforzamos por traerle alegrías a Colombia por medio de nuestro desempeño, por lo que me alegra que nuestros méritos queden plasmados en una plataforma a la que todos podamos tener acceso.” comentó la jugadora.



Continuando su compromiso por visibilizar el fútbol femenino y masculino por igual con acciones tangibles, para 2023 Cerveza Aguila cuenta con un contrato con la Federación colombiana de fútbol (FCF) que patrocina y tiene una inversión por igual entre la selección femenina y masculina.



Este hito, se suma a otras iniciativas que ha liderado la marca para apoyar el fútbol de manera equitativa, entre ellas: Hinchas Completos, una plataforma que reconoce el trabajo y talento de los y las futbolistas por igual, Chicas Aguila, un icono colombiano que en 2021 reinventó la marca y ahora lleva como imagen a 11 jugadoras de fútbol o el renombramiento del estadio del Deportivo Cali que hoy lleva el nombre de Myriam Guerrero, una de las precursoras de la categoría a lo largo del territorio nacional, siendo referente de la Selección Colombia.



Puede acceder a la plataforma ingresando a hermarket.co