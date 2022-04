Cortuluá visita al Once Caldas en el duelo de necesitados de la Liga colombiana

Un completo viacrucis vivió Cortuluá esta semana santa, luego de la derrota 3-2 frente al Atlético Bucaramanga del pasado martes, pero que ahora espera resucitar cuando enfrente esta tarde (2:00 p.m.) al Once Caldas, en Manizales.



La mala hora en el equipo 'corazón' en la Liga colombiana, pues hace cuatro compromisos no sabe lo que es ganar. Tres derrotas y un empate es el balance de los tulueños que ya ven con preocupación la tabla de posiciones y la del descenso directo.



Tan compleja está la situación de Cortuluá que una derrota esta tarde lo deja inmediatamente sin posibilidades para clasificar a los cuadrangulares semifinales del campeonato nacional.



Lo positivo para los tulueños es que recuperan para este juego dos de sus piezas clave que no pudieron estar frente a Bucaramanga por lesión. El goleador del campeonato Luis Carlos Ruíz y el mediocampista Jean Carlos Colorado superaron sus molestias físicas e integran la convocatoria para este compromiso.



Solo una novedad en el once inicial y será justamente la puesta en la titular del hermano de Andrés Colorado por el mediocampsita Maikol Herrera. En ese orden de ideas, la nómina inicial de Cortuluá será con Ernesto Hernández en el arco, Jonathan Pérez, Elí Mina, Julián Millán y Andrés Rivera en el fondo; Luis Caicedo, Jean Colorado, Juan Valencia, Alexis Castillo y Johan Bocanegra en el medio campo; en punta estará el galapero Feiver Mercado.



El compromiso entre tulueños y manizaleños se jugará a las 2:00 de la tarde en el estadio Palogrande y tendrá la conducción arbitral de Luis Matorel de Bolívar.