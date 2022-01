Cortuluá va por puntos a Montería en su visita contra Jaguares por la segunda fecha de la Liga

Luego de empatar 1-1 en casa contra Atlético Nacional, Cortuluá buscará este miércoles a las 4:05 p.m, en Montería un buen resultado frente a Jaguares, que repite localía tras derrotar 2-1 al campeón Deportivo Cali.



El duelo por la segunda fecha de la Liga será en el estadio Jaraguay a partir de las 4:05 de la tarde, con el arbitraje de Ricardo García, de Santander.



En su debut, Cortuluá tuvo un duro reto contra Nacional, del que no salió derrotado, a pesar de que los antioqueños fueron superiores en el primer tiempo y se pusieron en ventaja con gol de Jefferson Duque.



El conjunto vallecaucano pudo empatar y quedarse con el punto en casa tras anotación de penal de Luis Carlos Ruiz.



Ese partido fue el debut del técnico chileno Manuel Suárez, quien llegó en sustitución de Jaime de la Pava, que decidió dejar el cargo luego de ascender al equipo a la primera división del fútbol colombiano.



Para enfrentar a Jaguares, Cortuluá repetiría la nómina del debut.

Eso significa que en el arco estaría Ernesto Hernández; en la defensa, Jhonatan Pérez, Jaison Mina, Julián Millán y Andrés Felipe Rivera; en la zona de volantes, Jonny Mosquera, Edwin Laszo, Hugo Palacios y Alexis Manyoma; y adelante, Luis Carlos Ruiz.



Este miércoles también serán los juegos Equidad Vs. Caldas (2:00 p.m.), Cali Vs. Tolima (6:10 p.m.) y Nacional Vs. Junior (8:15 p.m.).