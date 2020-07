¡Con los votos contados! Análisis de la crisis que vive Jorge Enrique Vélez en la Dimayor

Daniel Molina Durango

Jorge Enrique Vélez tiene las horas contadas, o mejor, los votos contados que lo pondrían por fuera de la presidencia de la Dimayor después de casi dos años polémicos al frente de la entidad rectora del fútbol colombiano.



Al fuerte pedido de varios equipos para que deje el cargo “por malos manejos” se sumó ayer el de un club grande, Deportivo Cali, que también solicitó su salida.



“Queremos manifestar que en sesión del Comité Ejecutivo, unánimemente hemos definido que en adelante el presidente Vélez no contará con el apoyo del Deportivo Cali para continuar manejando los destinos del Fútbol Profesional Colombiano”, dice la carta del cuadro azucarero, firmada por su presidente, Marco Caicedo.



Además, los azucareros proponen para presidente de la Dimayor el nombre del empresario Gustavo Alberto Lenis Steffens, “de quien consideramos, cuenta con una amplia experiencia y tiene toda la capacidad personal y profesional para asumir esta importante posición”.

Ya van...

Son muchos los equipos que no quieren un día más a Vélez en la presidencia de la Dimayor. Santa Fe, Equidad, Cortuluá, Tigres, Huila, Jaguares, Cúcuta, Envigado, Patriotas, Águilas, Orsomarso y Llaneros fueron los primeros clubes en mostrar abiertamente su desacuerdo con Vélez, sobre todo en el manejo que le dio al polémico y no concretado negocio de los derechos del fútbol a la televisión internacional.



A estos oncenos se sumaron en la petición de cambio en Dimayor el Real Cartagena, Fortaleza, Bogotá FC, Deportivo Cali, Chicó, Atlético Junior, Barranquilla y Deportivo Pasto, en tanto que Millonarios también tenía previsto unirse ayer a ese grupo.



América, Bucaramanga y Nacional no habían fijado una posición al respecto, pero un trino de Tulio Gómez, máximo accionista de los rojos de Cali, dio indicios de cuál podría ser la movida de la institución.



“Creo que nunca antes el fútbol colombiano tuvo una crisis tan grave; se nos juntaron todos los males, pero a grandes males, grandes remedios. Los 36 clubes debemos trabajar unidos para reinventarnos y hacer cambios estructurales que nos permitan salir de esta crisis”, dijo Gómez.

Un directivo que pidió la omisión de su nombre aseguró que esa trino tiene mucho de contenido.



“Ahí Tulio está dando pistas de la posición del América cuando habla de cambios estructurales; seguramente vio que la mayoría ya se alineó con la corriente que pide la renuncia de Vélez y él va a hacer lo mismo”, expresó el dirigente.

No llegaría a la asamblea

El País consultó a varios directivos sobre lo que podría suceder antes de la asamblea prevista para el viernes 24 de julio, y todos coincidieron en que Vélez podría pasar su carta de renuncia mucho antes.



“Si él es consecuente con lo que se está presentando, con una mayoría que no lo quiere en la presidencia de la Dimayor, lo más sensato es que se vaya antes de la asamblea para ir ganando tiempo en cuanto a su reemplazo”, precisó uno de los directivos que está del lado de los que abogan por un cambio en la entidad que organiza el fútbol en Colombia.

Para que la renuncia se pueda dar, los clubes deben enviar a la Dimayor una carta en la que fijen su posición, en este caso pidiendo la renuncia del presidente Vélez.



Solo así se evitaría llegar con mucha incertidumbre a la asamblea del 24 de julio, “en la que se podría perder mucho tiempo porque si él no renuncia a la presidencia de la Dimayor previo a la reunión, entonces los clubes que estamos en contra solicitaremos la inclusión de ese punto en el orden del día”, dijo el directivo.

Las razones del rechazo

Son varios los puntos en los que la mayoría de los directivos acusan a Vélez de malos manejos en la Dimayor.



Quizá el más fuerte es el de la fallida venta de los derechos del fútbol a la televisión internacional en la que, según los dirigentes opositores, Vélez se comprometió a entregar un dinero a los clubes, lo que nunca cumplió.

“Los 12 clubes que hemos sido perseverantes en la oposición les hicimos saber al resto de los equipos todas las irregularidades y falencias que había en el fallido contrato de los derechos de televisión internacional”, le dijo hace unos días a El País Óscar Ignacio Martán, máximo accionista de Cortuluá.



Agregó que “Vélez se comprometió a entregar unos recursos en septiembre pasado de 20 millones de dólares, otros 20 en noviembre y 20 más en enero de este año. Pero no hizo lo que debía hacer, no se asesoró de una banca de inversión sobre los temas financieros, tributarios y tecnológicos”.



Otro punto por el que critican a Vélez es su gestión al frente de la entidad, reprobada por 17 clubes en la última asamblea.



Las horas cuentan para definir el futuro de la silla presidencial de la Dimayor. ¿Aguantará Vélez o se aferrará al cargo? Los votos lo decidirán.

Lenis, la opción que se maneja para llegar a la Dimayor

Gustavo Alberto Lenis Steffens es el nombre que el Deportivo Cali ha puesto sobre la mesa para reemplazar a Jorge Enrique Vélez en la silla presidencial de la Dimayor.



Esta opción fue bien recibida por parte de otros clubes de la A y de la B que ven en Lenis la posibilidad de tener a una persona transparente al frente de la entidad que organiza los torneos de fútbol en Colombia.

Lenis ya ha estado metido en temas del fútbol colombiano debido a que en el 2018 hizo parte de la Comisión Arbitral, compartiendo precisamente con Jorge Enrique Vélez.



El candidato a la presidencia de la Dimayor nació en Cali y estudió administración y finanzas en la Universidad de Lindenwood, St. Louis, Estados Unidos.



Ha sido miembro de varias juntas directivas: en Caracol radio y Caracol televisión, Sofasa, Serfinansa Alianza Valores y Colseguros, entre otras, siendo su fuerte la planificación estratégica, el mercadeo y las comunicaciones.



En la presentación del dirigente vallecaucano como candidato a la presidencia de la Dimayor, el Deportivo Cali señala que Lenis “ha desempeñado cargos muy importantes como presidente de Avianca, CEO de Young & Rubicam Brands Colombia, vicepresidente de Hyundai Colombia, director general de la Aeronáutica Civil de Colombia, y presidente de Neocorp S.A.S”, entre otros.



La última palabra la tienen los 36 presidentes de los clubes profesionales, pero ya muchos han dado su visto bueno para que se dé el relevo presidencial en la Dimayor, con la llegada de Gustavo Alberto Lenis Steffens.