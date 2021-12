Comisión Disciplinaria de Dimayor archiva investigación contra Unión

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor que por solicitud de su presidente Fernando Jaramillo pidió investigar al Club Unión Magdalena a raíz del partido con Llaneros en el que el cuadro samario logró el ascenso, determinó que el conjunto de Santa Marta no incurrió en ninguna falta y en consecuencia ordenó archivar la diligencia.



Lo anterior significa que el máximo organismo rector disciplinario del fútbol profesional no halló un solo indicio ni pruebas que pusieran en tela de juicio el comportamiento de jugadores, cuerpo técnico y directivos en desarrollo del resultado logrado en el partido donde Unión Magdalena le ganó a Llaneros.



Esto de alguna manera no solo avala el ascenso del equipo de Santa Marta sino que se constituye en un ´tramacazo´ para aquellos que cuestionaron el meritorio triunfo que sobre el terreno de juego consiguió el cuadro bananero.



El fallo de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor está firmado por José Guillermo Ferro Torres en su condición de Presidente, y los comisionados José Alberto Gaitán Martínez y Gerardo Antonio Espinosa Palacios y Juan Sebastián Torres Novoa en su condición de Secretario.