¿Cambio de formato?: esto se plantean varios dirigentes del FPC de cara a la temporada 2022

Como de costumbre en cada cierre de temporada comienzan a salir los aires de cambio, entre los presidentes de los 35 clubes del fútbol profesional colombiano.



Según versiones recogidas por el periodista Julián Capera, ya habría acuerdos entre varios dirigentes para realizar una propuesta única que modifique el sistema de juego.



Esta proposición, explica el periodista de ESPN, buscaría crear un torneo largo de un año donde al final se defina un único campeón, equiparando al formato europeo y eliminando los campeonatos semestrales.



Sin embargo, se conoció que entre los dirigentes que apoyan esta idea hay algunos que no quieren dejar a un lado la definición por cuadrangulares o Play-Off. Incluso, proponen que se juegue el torneo largo y que al final se haga una clasificación para que los ocho mejores de la temporada compitan por el título.



Esta fórmula de definición de campeón es lo que tendría estancada la presentación de la propuesta en bloque.



Lo cierto es que con esta idea del torneo anual se acabaría con el apretado calendario que hoy se maneja en el FPC. Entre otras cosas, le daría vía libre al desarrollo de los juegos de la Copa Colombia entre semana, los torneos internacionales y permitiría una Liga Femenina anual.



¿Qué dice Dimayor?

​En una entrevista el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, habló de las diferentes propuestas para el campeonato 2022.



“Tenemos una reunión de planeación, no sé si ellos los van a aceptar o no, no sé si son muchos al mismo tiempo, pero tenemos que pensar en un fútbol diferente, un gremio diferente y en el futuro, entre esos está un sistema de campeonato diferente. No es fácil desde el punto de vista comercial y de ingresos, es una desventaja tener un formato de campeonato de un año”, dijo el directivo.



La idea de cambiar el sistema de campeonato no le parece mala idea al presidente: “Entre mis reflexiones sobre lo que lo que es la industria y hacia dónde vamos en el futuro, creo que, manejando la crisis durante más de un año, somos optimistas de la reactivación. Ya habiendo tenido esa experiencia, voy a plantearle a los clubes directamente, por lo que he visto este año, varios cambios", indicó Fernando Jaramillo al programa 'ESPN F90'.