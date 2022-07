Baldado de agua fría: no habrá en Colombia Liga femenina para el segundo semestre de 2022

Mientras la opinión pública sigue de cerca el gran papel que cumple la Selección Colombia femenina en la Copa América, donde ahora preparan lo que será su enfrentamiento de semifinal frente a la Argentina el lunes, en Bucaramanga, este viernes se confirmó que no habrá Liga profesional en nuestro país.



Según versiones de prensa, la mayorías de presidentes de los clubes no apoyaron la idea de crear un campeonato femenino II. Al parecer, el poco tiempo para la preparación del torneo y la falta de incentivos, fueron algunas de las razones por las cuales se determinó no realizar el torneo.



Una de las ideas que se presentó era la realización de un octogonal del 14 de agosto al 2 de octubre, pero no tuvo apoyo.



Solamente América, Deportivo Cali, Cortuluá y Millonarios, mostraron su real intención para participar en la Liga profesional femenina en la segunda parte de este 2022.



Sin duda este es un 'baldado de agua fría' y un espaldarazo hacia el fútbol femenino, jugadoras, prensa e hinchas, quienes todos unidos habían exigido la realización del campeonato.



Las más afectadas serán las futbolistas de América y Deportivo Cali, que no podrán contar con el suficiente ritmo de competencia para lo que será su participación en la Copa Libertadores, donde representarán a nuestro país.