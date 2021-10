Atlético y Cortuluá protagonizarán el clásico vallecaucano de la jornada de la Primera B

Luego del empate a cero goles frente al Bogotá la jornada pasada, el Cortuluá visita este domingo (2:00 p.m.) al Atlético de Cali en la cancha del estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Los dirigidos por el profesor Jaime De la Pava están urgidos de una victoria como visitantes, que les permita mantenerse dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato y así conseguir el cupo para los cuadrangulares finales.



Para este duelo frente al Atlético, el equipo tulueño presenta varias novedades en su once inicial.



La primera de ellas es la ubicación de titular del lateral derecho exAmérica Jonathan Pérez, quien debutó en el juego pasado frente a Bogotá y ahora cuenta con el respaldo del técnico para ser inicialista.



Otros que regresan son el extremo derecho José Palacios y el mediocampista Jean Paul Arce. El primero fue alternativa la fecha pasada y el segundo no estuvo entre los convocados.



Una de las ausencias para mañana es la no presencia del lateral izquierdo César Hinestroza, quien presentó un problema físico. En su reemplazo estará el juvenil Wilson Angulo.



En ese orden de ideas, el once de Cortuluá para el clásico vallecaucano frente al Atlético tendrá al uruguayo Ernesto Hernández en la portería; Jonathan Pérez, Elí Mina, Andrés Rivera y Wilson Angulo en el fondo; Juan Camilo Roa, Juan Guillermo Domínguez, José Palacios, Jean Paul Arce y Lewis Sinisterra en la mitad de la cancha; en la delantera aparecerá el samario Luis Carlos Ruiz.

Boca y Orsomarso entran en acción

El Orsomarso de Palmira juega este sábado (3:00 p.m.) como local frente al Real Santander, en el comienzo de la fecha sabatina del fútbol de ascenso.



Los dirigidos por el profesor Víctor Barón llegan a esta fecha 11 del torneo en la décima posición con 10 puntos y con la necesidad de sumar 3 unidades para acercarse al grupo principal.



Por su parte, el Boca Juniors de Cali visita este sábado a las 5:00 de la tarde al Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez.



Los caleños son puesto 14 del torneo con cuatro unidades y buscarán su segunda victoria del campeonato.