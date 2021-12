¡Atención!: Definido el horario de la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la liga

El horario de la quinta y penúltima fecha de loa cuadrangulares fue definido. Deportivo Cali jugará de local el sábado contra Junior en su estadio y América ya podrá contar con el Pascual Guerrero para enfrentar a Tolima.



LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 5



11 de diciembre



Deportivo Cali vs Junior FC

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win +



12 de diciembre



Alianza Petrolera vs Millonarios

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Televisión: Win +



América de Cali vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Televisión: Win +