Daniel Molina Durango

Armenia no prestó el estadio Centenario para el juego Tolima Vs. Nacional por situación del Covid-19

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, informó que luego del consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo este miércoles en la Alcaldía de la Ciudad Milagro, se tomó la decisión de no hacer el préstamo del estadio Centenario para el partido por los cuartos de final de la Copa Betplay entre Deportes Tolima y Atlético Nacional.



James Padilla, director del Instituto mencionó que, “en el consejo de seguridad se analizaron las medidas decretadas por el Gobierno Nacional con relación a la afectación y el alto riesgo que presenta la ciudad frente a la pandemia del covid-19 y se determinó no otorgar el permiso para la realización del partido programado para este jueves 14 de enero e inmediatamente el instituto le comunicó la decisión a los directivos del Deportes Tolima, quien oficia como local”.



Finalmente, Padilla, mencionó: “pensando el bienestar común de los armenios, en el consejo de seguridad se tuvieron en cuenta las recomendaciones y análisis de la Policía Nacional, que informaron la presunta organización de caravanas y traslados de hinchas de ambos equipos a la capital quindiana, con lo que se pondría en alto riesgo de contagio a la población en general”.



Ante esta novedad, se espera la respuesta de la Dimayor y los equipos afectados con esta decisión de la Alcaldía de Armenia.