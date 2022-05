Acolfutpro anunció reunión extraordinaria este lunes: "Los jugadores están hastiados"

Se cumple el segundo día luego del bochornoso acto donde el Independiente Medellín perdió los puntos por el escritorio debido a que no se presentó para su compromiso frente a Jaguares, en Montería, por el paro armado.



El pasado domingo muchas voces del fútbol nacional se pronunciaron en contra de la Dimayor por no haber suspendido el partido, teniendo en cuenta la tensa situación de orden público que se vive en el departamento de Córdoba.



Esa molesta ahora se traslada al gremio de futbolistas colombiano (Acolfutpro), quienes según Carlos González Puche, presidente de la agremiación, este lunes se reunirán con los capitanes de los clubes para sentar una postura sobre lo sucedido.



“Hoy tenemos reunión con los capitanes, donde no se sabe que va a pasar, es claro que no se oye la voz de los futbolistas. Vamos a ver que se decide hoy, que posición adoptan los futbolistas, es una reunión previa a los cuadrangulares. Los jugadores están hastiados, hay un malestar enorme”, manifestó González Puche al programa 'ZonaLireDeHumo'.



Fernando Uribe, Adrián Ramos, Andrés Cadavid, Jonny Vásquez, entre otros jugadores, han escrito en sus redes sociales rechazando el hecho ocurrido en la noche del sábado.



Aún no es claro las determinaciones que se puedan tomar en dicha reunión, aunque algunos hablan de un posible paro de futbolistas como forma de protesta hacia la dirigencia del fútbol colombiano.