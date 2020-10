¡A olvidar amarguras! América de Cali quiere tumbar al Pasto y asegurarse en el grupo de los ocho

Francisco Henao

América quiere echarle tierra a su fracaso en Copa Libertadores y la no clasificación a la Suramericana, para enfocarse en su duelo de este domingo ante el Deportivo Pasto, en el Pascual Guerrero.



El duelo está previsto para iniciar a las 6:05 por la fecha 16 de la Liga. Los rojos vienen de empatar 1-1 con Gremio por la Libertadores, perdiendo la opción de llegar a la Suramericana como premio de consolación.



Por esa razón, sin compromisos internacionales en el camino, la apuesta está en el torneo local y para eso América está urgido de un triunfo para asegurarse en el grupo de los parcialmente clasificados.



Los rojos son séptimos en la tabla con 24 puntos, en tanto que su rival está en la parte de arriba con 29 unidades.



Para el duelo de este domingo los rojos de Cali recuperan al chileno Rodrigo Ureña y a Adrián Ramos, quienes estaban lesionados y no fueron de la partida ante Gremio en Copa, además del peruano Aldair Rodríguez, quien no estaba inscrito para el torneo internacional.



Deportivo Pasto entre tanto anuncia prácticamente la misma formación que en la fecha anterior venció 2-1 al Independiente Medellín.

Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 6:05 p.m.

Árbitro: Jhon Ospina

Probables formaciones



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco, Rafael Carrascal, Luis Paz, Rodrigo Ureña, Duván Vergara, Adrián Ramos y Aldair Rodríguez.

DT: Juan Cruz Real



Pasto: Diego Martínez, Juan G. Arboleda, Jeison Malagón, Danilo Arboleda, Marvin Vallecilla, Camilo Ayala, Francisco Rodríguez, Cristian Álvarez, Ray Vanegas, John Pajoy y Jeison Medina.

​DT: Diego Corredor