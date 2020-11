"A la brava no le pago a nadie”, Eduardo Pimentel sobre la deuda con empresaria

Juan Carlos Pamo

El máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, dio la cara y se refirió a las acusaciones realizadas por una microempresaria de confecciones que denunció el no pago de una deuda de 30 millones de pesos por la elaboración de ropa deportiva para su institución.



Este sábado, la empresaria Diana Rojas, junto a otras trabajadoras de su casa de confecciones bloquearon la salida del bus del equipo boyacense cuando salía de entrenar del estadio Independencia de Tunja.



“Me tocó entregar maquinaria a mis trabajadoras, que son madres cabezas de hogar, como garantía de que sí iba a pagarles. Me tocó despedir empleadas porque no teníamos cómo pagar los sueldos”, afirmó la microempresaria quien agregó que su firma está al borde de la quiebra.



Pimentel, quien reconoció la deuda pendiente por pagar asciende a los 28 millones de pesos, manifestó en charla con la emisora La W, que "este es un club que no tiene dificultades, no les debe a jugadores, no debe arriendos, no debe absolutamente nada. En marzo entramos en una pandemia, no se pudo arreglar nada de ese tema y nos toca pagar lo que se hizo mal. Todo lo nuestro está soportado con documentos y versiones de los jugadores de la ropa, que tuvimos que mandar a hacer con otra empresa” .



El directivo indicó además que los abogados de la institución alistan una demanda en contra de Rojas y sus empleadas, por lo que él considera como"daños y perjuicios".

“Ya nuestros abogados recibieron la orden porque ellas no pueden cobrar por mano propia, quieren cobrar a la brava lo que mal han hecho y yo a la brava no le pago a nadie y menos cuando nos han fallado a todo”, apuntó Pimentel.



Por último, el exfutbolista confirmó que la deuda será cancelada a más tardar el próximo mes.



Eduardo Pimentel es uno de los dirigentes más controvertidos de fútbol colombiano.

#ComunicadoDePrensa

.

📄Referente a la situación del pasado 14 de noviembre del presente año. pic.twitter.com/hjxpKdtfM8 — BOYACÁ CHICÓ F.C. (En 🏡) (@BCHICOFCOFICIAL) November 15, 2020