24 heridos, Metro suspendido y destrozos en el estadio: balance tras disturbios en el Atanasio

Los enfrentamientos entre hinchas del Nacional y agentes del Esmad dejaron un preocupante saldo de personas heridas y destrozos en el mobiliario del Estadio Atanasio Girardort, en Medellín, donde se viviría el partido contra el América de Cali.



Según el balance preliminar de las autoridades, los ataques violentos dejaron un saldo de 11 policías y 13 ciudadanos lesionados.



Sumado a eso, el Metro de Medellín anunció que suspendió operaciones en la estación Estadio debido a la falta de condiciones de seguridad en la zona.

“Debido a estos hechos, el Metro de Medellín suspendió la prestación del servicio en la estación Estadio. La línea B opera entre San Antonio y San Javier, sin hacer parada en esta estación”, reportó la entidad.



Respecto a los daños en la sede del Atanasio, EL COLOMBIANO recorrió las instalaciones y observó estaciones de extintores totalmente averiadas, baños y puertas rotas y vallas y publicidad oficial destrozadas por todo el lugar.



Pese a que aún no hay un reporte oficial de los daños del Estadio y su posible costo monetario, lo que sí se sabe es que la Alcaldía de Medellín tiene agentes en el sector revisando las instalaciones e intentando individualizar a los responsables de los hechos de vandalismo.



Los enfrentamientos se dieron durante la noche de este domingo previo al inicio del partido entre Nacional y América de Cali.

Tras el ingreso de los primeros grupos de hinchas, un grupo de manifestantes que estaba en el lugar inició los hechos violentos que concluyeron con las acciones disuasivas del Esmad.



Dichas protestas fueron impulsadas por la barra de Los del Sur de Nacional luego de que el equipo anunciara que le retiraría los “beneficios económicos” a los hinchas que colaboraban con seguridad y logística durante los partidos.



Tras los hechos, la Alcaldía de Medellín responsabilizó a los directivos de Nacional de haber provocado los desmanes y aseguró que no le prestaría el Estadio al equipo paisa hasta que el equipo no garantice las condiciones de seguridad y asuma el costo de lo apoyos logísticos.



Con todo esto, el desarrollo del partido quedó en veremos, pues la Dimayor aún no ha anunciado la nueva fecha.