Esto es Capi FC: La iniciativa que tiene como misión transformar vidas

Este viernes finaliza en Cali una nueva edición de Capi FC (Formadores por Colombia), una iniciativa que propende por la capacitación de líderes de varias regiones del país, que trabajan con niños en zonas vulnerables.



La idea de la Fundación Selección Colombia, que tiene en el exjugador Abel Aguilar a su capitán y vocero, cuenta con el apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol y en esta edición tuvo el respaldo del América.

Desde el 31 de octubre están en Cali 25 líderes del pacífico, que utilizan el poder del balón para brindarle a sus comunidades oportunidades deportivas para mantenerlas alejadas de situaciones de vulnerabilidad.



Ellos han venido recibiendo capacitación y de paso han contado las dificultades que han tenido para llevar a caso su misión.

“Somos responsables de niños que quieren paz”

Yoiner Prado es uno de los privilegiados que recibió la invitación para esta edición de Capi FC, en Cali.



El formador de promesas del fútbol llegó del municipio Roberto Payán, de Nariño, que está a seis horas de Tumaco y a tres de Barbacoas.

Dirige el Club Renacientes, que tiene 35 niños, a los que ha venido entrenando e inculcándoles el amor por el fútbol, en una zona en la que pululan grupos delincuenciales.



¿Qué le ha dejado esta capacitación en Cali?

Es algo único, ha sido una experiencia llena de mucha riqueza de conocimiento; es la primera vez que nos tienen en cuenta, siendo de una región tan lejana. Lo que estoy aprendiendo lo voy a compartir con los niños y padres de familia, llevo fotos y videos de lo que se ha hecho. Ojalá esto se pueda repetir con más frecuencia. Somos responsables de niños que quieren construir paz y por eso siempre será bienvenida la capacitación.



¿Cómo funciona su Club?

Nosotros no tenemos ayuda de entes municipales, solo recibimos colaboración de la Fundación Pásame el Balón, de Bogotá, que nos da balones, petos, conos y guayos. El objetivo de la escuela es combinar el deporte con la educación, quien no estudie no puede estar con nosotros. Así funcionamos.



¿Qué valores se manejan con los niños en una zona que tiene presencia de grupos al margen de la ley?

Nuestra filosofía es transformar vidas ya que la nuestra es una zona de mucho conflicto, hay grupos armados; la idea es que los niños estén ocupados haciendo deporte, que no cojan malos caminos y que por medio del deporte se abran paso en la vida. Por fortuna estamos logrando esa meta.



¿Hay algún niño que se haya decidido por la escuela y no por los grupos delincuenciales?

Sí, sucedió con un niño que estaba en un grupo de esos, y cada que entrenábamos se aparecía y veía lo que hacíamos. Una vez se me acercó y me dijo que quería pertenecer al club, lo invitamos, le gustó y hace varios días está con nosotros; decidió transformar su vida.



¿El Club entrena sin problemas o han tenido que cambiar de sede por el conflicto armado en la zona?

Entrenamos normalmente, en eso los grupos armados no intervienen, así que en ese sentido no ha habido problemas hasta ahora.



¿Los niños a quién tienen cómo ídolo?

Uno los oye hablar siempre de James por todo lo que ha hecho, y Luis Díaz es el otro referente. Discuten de temas de fútbol y esos son los nombres que más se les escucha.

“Lo aprendido debo llevarlo a mi comunidad”

Marciana Martínez Conde tiene 18 años, es de la comunidad indígena Embera Dóvida, que tiene su asiento en el casco urbano de Quibdó, y está metida en el fútbol por el deseo de seguir los pasos de su fallecido padre.



Marciana está al frente de 40 niños y trabaja con las uñas ya que no tiene patrocinio, y mucho menos ayuda de nadie.



Sin embargo, no desiste en su idea de preparar a nuevas promesas en un departamento con muchas necesidades.



Ella también fue invitada a Cali para recibir la capacitación sobre fútbol, de exjugadores y técnicos, con el fin de llevar lo aprendido a sus dirigidos en la capital chocoana.



¿Por qué se dedicó al fútbol?

Por mi papá. Él estaba como voluntario en la Fundación Semillas de Oportunidades, y entrenaba a los niños de la comunicad; yo lo veía y no me llamaba la atención lo que hacía. Me gustaba más el estudio, pero cuando mi papá falleció en 2019, decidí seguir sus pasos y retomar lo que hacía porque era una forma de estar cerca de él.



¿Cuántos niños tiene a su cargo con lo de fútbol?

Tengo 15 niños y 25 niñas. Entrenamos táctica, utilizamos movimientos para calentar y usamos los conos para algunos movimientos.



¿Los trabajos que se hacen los aprendió de su papá?

Sí, yo me acordaba de cómo eran los entrenamientos de mi papá y comencé a hacer lo mismo. Los niños, desde los 5 hasta los 17 años, aceptaron la propuesta y seguimos entrenando de manera normal.



¿Qué ayuda recibe la escuela?

Los conos me los dieron los de la Fundación Semillas de Oportunidades; de resto no tenemos ayuda de nadie, este año solo logramos darles camisetas a unos cuantos niños porque no nos alcanzó para todos. Los niños no tienen medias, ni camisetas y mucho menos guayos; a todos les toca entrenar descalzos.



¿En la zona donde entrenan hay presencia de grupos violentos?

Sí, por ese sector hay letreros de grupos armados; da miedo porque la situación está tensa. Por eso estos días no estamos entrenando en la cancha, nos tuvimos que ir para una zona más alta en un terreno que invadimos - no sé de quién sea esa tierra (risas) -; también entrenamos en un patio cuando toca por necesidad.



¿Qué ha aprendido estos días de capacitación?

Muchísimo, ha sido una rica experiencia estar acá en Cali, aprendiendo de gente que sabe mucho de fútbol. Han sido conocimientos muy buenos que debo llevarlos a la comunidad para que los niños sigan aprendiendo.