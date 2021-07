Este viernes inició el Campeonato Nacional Interligas de Balonmano Playa

Ricardo Micolta Angulo

Las playas de Bocagrande le dieron la bienvenida a los deportistas de las siete delegaciones participantes del evento clasificatorio a los Juegos Nacionales de Mar y Playa.



Con doce compromisos Cartagena vibró con la primera jornada del Campeonato Nacional Interligas de Balonmano Playa, que se desarrolló en las hermosas playas de Bocagrande en la capital de Bolívar.



Antioquia, Valle, Bogotá, San Andrés, Atlántico, Bogotá y el local Bolívar, iniciaron la búsqueda de su cupo a los Juegos Nacionales de Mar y Playa.



Con una masiva asistencia desde las 8:00 a.m. se le dio inicio a la programación con el seleccionado de Valle que ganó sus dos compromisos. En damas vencieron 2-0 a San Andrés, mientras que en masculino derrotaron al representativo de Atlántico 2-1.



Por su parte, el equipo local de Bolívar cayó en el duelo femenino ante Bogotá por 2-1, mientras que en hombres superó por el mismo marcador a los antioqueños. Las paisas sacaron la cara por su región al quedarse con una victoria 2-0 ante Atlántico.



Los sanandresanos tuvieron un buen cierre de la jornada de la mañana ante Bogotá. El conjunto masculino se quedó con el triunfo 2-0 ante los capitalinos.





Resultados de la tarde



Atlántico 2 Bolívar 1



Masculino





Atlántico 0 San Andrés 2



Femenino





Valle 2 Bogotá 1



Masculino





Antioquia 2 Bolívar 0



Femenino





San Andrés 2 Antioquia 1



Masculino





Bogotá 0 Valle 2



Femenino





Este sábado continuarán las emociones con los siguientes juegos:





Damas



Atlántico vs Valle 7:45 a.m.



Bolívar vs San Andrés 9:15 a.m.



Bogotá vs Antioquia 10:45 a.m.



Tarde



Bolívar vs Valle 2:00 p.m.



Antioquia vs San Andrés 3:30 p.m.



Bogotá vs Atlántico 5:00 p.m.



Hombres



Atlántico vs Antioquia 7:00 a.m.



Bogotá vs Bolívar 8:30 a.m.



San Andrés vs Valle 10:00 a.m.



Bogotá vs Antioquia 11:30 a.m.



Tarde



Valle vs Bolívar 2:45 p.m.



San Andrés vs Atlántico 4:15 p.m.