Este fue el balance de la Feria Deportiva 2022 de Santiago de Cali

Como en toda Feria de Cali que se respete, el deporte fue protagonista, por eso cerca de 50.000 caleños y visitantes disfrutaron de la Feria Deportiva, evento gratuito que se desarrolló en la unidad deportiva Jaime Aparicio del 26 al 30 de diciembre.



Las tradicionales Canchas Panamericanas se transformaron con graderías y escenarios provisionales que desde las 9:00 de la mañana y de forma continúan brindaron los mejores shows y competencias deportivas de karate, baloncesto 3x3, remo indoor, hockey, ajedrez, boxeo, billar, clases grupales, y muchos deportes más.



Ademas, por primera vez la Feria Deportiva incluyó un pabellón comercial que reunió a 60 empresas y marcas del mundo del deporte, que ofertaron sus productos y servicios en lo que se llamó Expo Sport y donde se destacó la agenda académica, donde expertos abordaron temas relacionados con alto rendimiento, estrategias de profesionalización, alimentación saludable para deportistas, creación y desarrollo de marca deportiva, entre otros.



Figuras del deporte no dejaron pasar la oportunidad para darse un roce por la Feria Deportiva; tal fue el caso del ex arquero Óscar Córdoba, quien junto a su familia no se perdió ni un segundo del reto 3x3 de baloncesto, mientras sus hijos, Vanessa y Adrián, hicieron gala de sus dotes como basquetbolistas.

Farid Mondragón, Óscar Tunjo, entre otros deportistas, aprovecharon las competencias, la feria comercial y todas las actividades de la Feria Deportiva.



Los extranjeros no solo disfrutaron de 5 días al mejor estilo de Cali Ciudad Deportiva, sino que las delegaciones tuvieron representantes internacionales que dijeron sí a pasar el remate del año en la capital vallecaucana.



Por ejemplo, en boxeo estuvieron los mexicanos Kevin Alvarado (división de 70 kilogramos), María José Morián (50), Guadalupe Gámez (54) y Erik Gómez (60).

Pasando al Reto 3X3 de baloncesto, Gustavo Haakin Oliveira, mejor conocido como @dunkboy, es un dunkero profesional brasileño y uno los más reconocidos en el mundo que deleitó a todos con su buen juego y precisión en los lanzamientos.



Otro evento que despertó el interés de los extranjeros fue el crossfit y los entrenamientos funcionales grupales. Allí, las europeas se unieron al ramillete caleño para mostrar sus bien cuidados cuerpos, al ritmo de los monitores y la acelerada música.



Lina Arce, del barrio El Porvenir, agradeció a la Alcaldía de Cali y a la Secretaría del Deporte, por brindar alternativas diferentes en esta época para la diversión de todos. “Los amantes del deporte estamos felices de poder contar con este espacio gratuito, lleno de deporte, atletas, competencias y diversión para todos”, comentó.



Emisoras como Tropicana, MIX, Bésame, Radio Tiempo, La FM, Los 40 Urban, Blu Radio, Radio 1, Olímpica entre otras, sumergidos en el ambiente de feria disfrutaron e hicieron sus transmisiones desde la sede oficial de la Feria Deportiva, poniendo a los oyentes en la onda deportiva.



“Gracias a la oportunidad que nos dio el secretario Carlos Diago en la Feria Deportiva organizamos un certamen de todo el gusto de deportistas y espectadores; el nivel fue muy notable”, dijo Carlos Granobles, coordinador del hockey.



Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación, agradeció a todos los caleños por su asistencia y buen comportamiento en la Feria Deportiva, a los medios de comunicación por el cubrimiento y cerró el año tal como lo de e la canción de Anddy Caicedo “Cali es Ciudad Deportiva y nadie nos gana…”