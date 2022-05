Este fin de semana se disputará la fase final del Festival Mundialito de Baloncesto, en Cali

Llega la fase final del Festival Mundialito de Baloncesto Semilleros Deportivos por un 'Valle Invencible', donde los equipos representativos de Cartago, Jamundí, La Victoria y El Cerrito buscarán alcanzar el título del certamen que reunió 24 representativos municipales del territorio vallecaucano.



Los juegos serán este domingo 15 de Mayo en el coliseo mundialista Iván Todorov de la Escuela Nacional del Deporte en Cali a partir de las 9:30 am.



El certamen que se inauguró el pasado 26 de enero en El Cerrito, se disputó en los coliseos de Cartago, Roldanillo, La Victoria, Zarzal, Trujillo, Calima El Darién, San Pedro, y Palmira, llevando de la práctica a la competencia a más de 350 beneficiarios del programa que están en la modalidad del baloncesto.



El programa Semilleros Deportivos por un 'Valle invencible' cuenta con 347 monitores que impactan a más de 16.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los 42 municipios, incluyendo veredas, corregimientos y resguardos indígenas Del Valle del Cauca.



La programación para este domingo es:

9:30 am: Cartago vs Jamundí.

10:30 am: La Victoria Vs El Cerrito.



2:00 pm: tercer Lugar:

3:30 pm: Gran Final.