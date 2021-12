"Escuelas deportivas para todos, la cuna de los atletas del mañana" (Opinión)

Cerramos 2021 con importantes resultados en el deporte colombiano. Tres medallas de oro, 11 de plata y 15 de bronce son un resumen sobresaliente del desempeño de nuestros atletas en los Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. La reactivación de los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa, que no se realizaban desde hacía un quinquenio, reunió a cerca de 2.000 atletas de 12 disciplinas deportivas en cuatro municipios del Golfo de Morrosquillo.



Los mundiales de patinaje en Ibagué dejaron al país como campeón rotundo con 56 medallas. Y con los Panamericanos Junior terminamos el calendario, obteniendo el segundo lugar en la medallería, luego de Brasil, con 48 oros, 34 platas y 63 bronces. El deporte brilló, los deportistas se lucieron y las ciudades escenario de estas justas vieron reactivar su economía.



Pasión por Colombia, unión y orgullo nacional, también hace parte del gran balance en este año. Porque el deporte convoca, emociona e inspira, lo cual lo convierte en un recurso potente y excepcional para impulsar la integración social y construir paz. Y al mismo tiempo crece día tras día su alto impacto económico como fuente de empleo y generador de riqueza.



El deporte contribuye en forma determinante a fortalecer la salud física y mental de las personas de cualquier edad y es una herramienta fundamental para desarrollar valores y habilidades: disciplina, esfuerzo, fortaleza, confianza y autoestima, por citar apenas algunas. También para conocer y manejar el éxito y el fracaso. El triunfo y la derrota. En eso consiste su enorme importancia social y su gran aporte a la educación de calidad en escuelas y centros educativos.



Por eso vemos el 2022 como el año para ampliar las inversiones en Escuelas Deportivas para Todos, un programa creado por el Ministerio del Deporte para promover y patrocinar la formación deportiva en poblaciones vulnerables, con enfoque inclusivo, que incentiva a las nuevas generaciones, aleja a niños y jóvenes de los peligros de la calle, e incluso, del reclutamiento forzado que aún se ve en algunos territorios y que permite descubrir a los futuros ‘Talentos Colombia’ y acompañar a los que hoy están en proceso de formación.



Estas Escuelas son un espacio extracurricular de iniciación que fomenta el desarrollo de habilidades motrices y técnicas a través de la práctica deportiva y bajo los conceptos de salud, recreación y rendimiento.



Invertiremos 25 mil millones de pesos y beneficiaremos a 24 mil niñas, niños y adolescentes de 6 a 12 años, de 514 municipios y ocho áreas no municipalizadas con 600 Escuelas, tres de ellas inclusivas, llegando a casi la totalidad de los municipios más afectados por la violencia, la pobreza y los cultivos ilícitos, que hoy buscan su transformación a través de los PDET.



Una meta ambiciosa para brindar un nuevo horizonte a niños, niñas y adolescentes de estos territorios, para acompañarlos en su iniciación y fundamentación deportiva, aportando a su vez a la mitigación de situaciones adversas como el embarazo infantil y adolescente, la inseguridad y problemáticas asociadas al conflicto armado.



Nos inspiran experiencias como las de Estados Unidos y Zimbabue que utilizan el deporte para empoderar a las mujeres y fomentar equidad de género. La de Somalia, que se vale del deporte para la resolución pacífica de conflictos entre jóvenes; la de Unicef en Rumania, que motiva a los niños a asistir regularmente a las escuelas promoviendo su participación en un equipo deportivo, o las de Brasil y Reino Unido que adelantan importantes programas deportivos para alejar a los jóvenes del crimen.



Nos motiva avanzar en la construcción de la paz, con un proyecto inclusivo, equitativo y de calidad, que brinda oportunidades para los rincones más lejanos de nuestra geografía y que es la cuna donde nacen los atletas del mañana.



Y esto no es solo un decir: 12 deportistas de regiones muy golpeadas por el conflicto y la pobreza hicieron parte de la delegación colombiana en Tokio: Yuberjen Martínez, Caterine Ibargüen, Ingrit Valencia, Céiber Ávila y Yosiri Urrutia, son algunos de ellos. Su vida y la de muchos otros atletas del país son testimonio del valor del deporte para que otros jóvenes puedan encontrar opciones y salidas en medio de la adversidad.



Con este fortalecimiento a las Escuelas deportivas para todos, definitivamente se demuestra que #AquíNacenLosAtletas del mañana y seguiremos trabajando de manera incansable porque este programa de Mindeporte perdure.