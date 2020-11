"En Cali los escenarios son de excelente calidad y nos vamos tranquilos": Presidente de Panam Sports

Juan Carlos Pamo

“Fue un acierto haber venido, veníamos trabajando de manera virtual pero estar aquí me permite estar tranquilo e irme contento. Ustedes tienen un potencial tremendo, los escenarios son de excelente calidad y sin duda todos los deportes que tendrán participación en los Juegos tienen escenarios muy adaptados a lo que queremos”, este fue el balance de Neven Ilic, presidente de Panam Sports luego de su tercera jornada de recorrido en los escenarios de Cali Ciudad Deportiva y de las subsedes donde se desarrollarán las competencias de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.



La jornada de este miércoles incluyó la visita de la comisión al coliseo de combate Yuri Alvear del municipio de Jamundí, así como también al estadio olímpico Pascual Guerrero y el coliseo Evangelista Mora.



En horas de la tarde se realizó la presentación de temas como el manejo de Covid-19, servicios médicos y de dopaje, programa cultural y televisión entre otros detalles que desde hace varios meses se han venido trabajando para tener todo a punto para el mes de septiembre de 2021, fecha en que se realizarán los Juegos.



“El balance es muy positivo, solo hay recomendaciones menores como las labores de enlucimiento y algunas mejoras. Nos han dejado consignas importantes, tendremos que trabajar para estar pendientes de la asamblea general de Panam Sports que será el 14 y 15 de diciembre. En Cali, la Alcaldía con su secretaría del Deporte y la Recreación han hecho un excelente trabajo y han logrado recuperar los escenarios; la comisión se va gratamente sorprendida porque pensaban que por pandemia a los escenarios no se les hacía mantenimiento, pero se han llevado una buena impresión al ver lo bien que están”, dijo José Luis Echeverry, director de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.



Durante los tres días de recorrido, Panam Sports revisó los escenarios deportivos de las unidades deportivas Jaime Aparicio, Alberto Galindo y San Fernando Cali, y los escenarios de las subsedes Buga, Palmira y Jamundí.



“Estamos muy contentos y orgullosos de mostrar nuestros escenarios que han sido protagonistas de grandes gestas deportivas y que el próximo año lo serán con los Juegos Panamericanos Junior. En conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, en enero del próximo año vamos a comenzar a ejecutar las adecuaciones de escenarios que se van a intervenir y seguiremos con la tarea de que los caleños, los vallecaucanos y los colombianos, sientan el calor de las justas deportivas para jóvenes más importantes del continente”, aseguró Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación.



“De la ciudad de Cali me llevo el cariño que siempre expresan, es una ciudad muy linda. Esta será la gran oportunidad de los deportistas jóvenes de América, tenemos una deuda con ellos y los Juegos son una herramienta que va a cambiar la forma en que desarrollamos a las nuevas generaciones en nuestro continente”, finalizó Neven.