El Team Cali debuta este viernes en la Liga Profesional de Baloncesto

El Team Cali abre la Liga de Baloncesto Profesional con el primer partido en el Coliseo Evangelista Mora, este viernes a las 7:40 de la noche, frente a Caribbean.



El sábado juegan Corsarios vs. Tigrillos y Cafeteros contra Titanes, para el domingo 24 volver a jugar contra Búcaros a las 4:05 de la tarde.



Cabe recordar que los primeros partidos de la Liga más importante del país se jugaron el jueves en Barranquilla y Medellín, con el debut de los Titanes de Barranquilla vs. Corsarios de Cartagena (Coliseo Elías Chegwin) y Tigrillos de Medellín vs. Cafeteros de Armenia (Coliseo de la Universidad de Medellín). Los demás partidos tendrán lugar en Cali Ciudad Deportiva, las primeras fases en el Coliseo Evangelista Mora y la semifinal en el Coliseo El Pueblo



Este año, la Liga de Baloncesto Profesional tiene 7 equipos en competencia y hasta el 9 de junio se disputarán el título de campeones, que por el momento ostenta Titanes de Barranquilla.

Los partidos serán transmitidos por el canal WIN Sports y la buena noticia es que los aficionados a este deporte podrán ver a las estrellas del baloncesto en directo, con venta de boletería a través de la plataforma www.vipticket.com.co con precios desde los 10.000 pesos.



La Liga es organizada por la División Profesional de Baloncesto, y apoyada por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría del Deporte y la Recreación.



“Santiago de Cali se ratifica como la ciudad del baloncesto; invitamos a que los caleños apoyemos a nuestro Team Cali y que disfruten de un espectáculo lleno de talento, emisiones y diversión para toda la familia”, apuntó Carlos Diago, secretario del Deporte caleño.



Para esta oportunidad los clubes tendrán derecho a contratar hasta cuatro (4) extranjeros y mínimo uno (1), de los cuales solo podrán estar 3 en la cancha al mismo tiempo.

Nómina Team Cali dirigida por Guillermo Moreno

Leonardo Salazar #5

Duván Vargas #8

Juan Camilo Garcés #14

Samuel Mojica #7

Heyner Montaño #59

Martín Cabezas #0

Yildon Mendoza #12

Jeromy Rodríguez #11

John Merchant #20

Alejandro Minota #9

Justin McCall #22

Delroy James #68