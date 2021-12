El Reto 3×3 Tour Colombia 2021 tendrá su última parada en Medellín

Luego de un exitoso Tour por las principales ciudades del país como Bogotá, San Andrés y Cali, el Reto 3×3 Tour Colombia 2021 realizará su última parada en Medellín del 17 al 19 de diciembre en la Unidad Deportiva de Belén.



Esta reconocida competencia de baloncesto 3×3 finalizará su Tour nacional en la ciudad de la eterna primavera, en donde al igual que en las demás paradas, contará con la participación de jugadores y ex jugadores profesionales.



De este modo, participantes de todas las edades podrán compartir junto a profesionales de rama masculina y femenina, así como demostrar su talento en los concursos adicionales de Dunk Contest (Clavadas) Shoot out (Triples) y Skills Contest (Habilidades) que recrearán todo un show deportivo, acompañado de presentaciones artísticas, culturales,sorteos, sorpresas y mucho más.



El Reto 3x3 es un gran evento que busca promover lo mejor del baloncesto colombiano e impulsar al máximo el deporte, incluso en espacios no convencionales.