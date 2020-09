El Encuentro de la Esperanza, la cita deportiva de este domingo en el Pascual Guerrero 

Daniel Molina Durango

Este domingo 27 de septiembre, a partir de las 10 am., los vallecaucanos

podrán disfrutar por el Canal Regional de Televisión Telepacifico, de la

transmisión de un gran evento deportivo, que se llevará a cabo en el

Estadio Olímpico Pascual Guerrero y que es liderado por la Secretaría del Deporte y la Recreación.



El Teqball, es una especie de fútbol-tenis que se juega en una mesa levemente arqueada y una red de plástico que separa los campos; esta disciplina, figuras representativas de los equipos Deportivo Cali y América de Cali y un mensaje de unión, serán los protagonistas.



El Encuentro de la Esperanza, nace con el propósito de ofrecerle a las

familias caleñas un espacio sano y único de entretenimiento, donde los

exponentes más representativos de diferentes épocas (hombres y mujeres), de los equipos de la ciudad, serán los actores, algunos de ellos; Hamilton Ricard, Iván Vélez, Carmen Rodallega, Julián Barragán, Wilman Conde, Andrés González, Jersson González, entre otros. }



Es una iniciativa que busca despertar el sentimiento de la esperanza, la unión, el compañerismo; conectar con la empatía, la compasión, y la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a otros.

No es una competencia, no es un clásico, no hay rivalidad, no hay verdes, ni rojos, hay un solo equipo; el de los caleños y vallecaucanos que en estos momentos tan desafiantes y donde puede surgir el miedo, “Nos la estamos Jugando por la Vida”.

Es un espacio de gran valor para conectar con el deporte, sus pasiones,

sentimientos, emociones y transmitir un mensaje de esperanza a los hinchas a través del mismo, donde quede en evidencia que pronto se podrá celebrar, que pronto se podrá regresar a los estadios para vibrar con cualquier posibilidad de gol y que pase lo que pase, siempre “Volveremos Más Fuertes”.



También es un momento para crear una experiencia de entretenimiento para la ciudadanía en general.

En cuanto a la dinámica del encuentro, dos jugadores en cada lado

podrán usar todas las técnicas del futbol y excluyendo las manos,

tendrán que devolver el balón al campo opuesto en un máximo de

tres toques.

Los jugadores, durante los tres toques que tienen para devolver el

balón, no podrán tocarlo dos veces seguidas con la misma parte

del cuerpo.