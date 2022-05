El colombiano Sebastián Muñoz lidera el Byron Nelson de Estados Unidos 

El colombiano Sebastián Muñoz se apoderó este sábado del liderazgo del torneo de la US PGA tour Byron Nelson en la localidad texana de McKinney, mientras que el chileno Joaquín Niemann se ubica en el tercer lugar.



Muñoz terminó la jornada con un eagle y cinco birdies para entregar un cartón con 66 golpes (-6) y tomar una ventaja de un golpe sobre el tres veces ganador de un ´Major´ Jordan Spieth.



El 66 de Muñoz lo puso con un total de 195 impactos (-21), con Spieth segundo 64 (-8) para totalizar 196 (-20).



Por su parte, el chileno Niemann logró su segunda jornada con 65 (-7) consecutiva para ubicarse tercero en solitario con un total de 197 (-19), mientras que el estadounidense James Hahn produjo un brillante 61 (-11) para 198 (-18), empatado con su compatriota Justin Thomas, quien disparó un 64 (-8).



El colombiano Muñoz comenzó el día empatado en la cima junto al estadounidense Ryan Palmer y el inglés Davis Skinns tras una segunda ronda el viernes en que abundaban los birdies en el TPC Craig Ranch en los suburbios de Dallas.



En la jornada sabatina Muñoz logró birdies en los hoyos nueve, 10, 12 y 14, donde disparó desde un búnker junto al green a tres pies. Hizo bogey en el 16 y no pudo aprovechar el par cinco del último hoyo (el 18), pero se mantuvo delante frente al favorito Spieth.



El mexicano Carlos Ortiz y el también chileno Mito Pereira comparten por el momento el puesto 21 con un total de 203 golpes cada uno (-13).



En tanto, el argentino Emiliano Guillo y el venezolano Jhonattan Vegas marchan 53 (207 -9) y 77 (210 -6), respectivamente.



- Resultado tras la tercera ronda del torneo US PGA Tour Byron Nelson en McKinney, Texas (Par-72):



1. Sebastian Muñoz (COL) 195 (60-69-66)



2. Jordan Spieth (USA) 196 (67-65-64)



3. Joaquin Niemann (CHI) 197 (67-65-65)



4. James Hahn (USA) 198 (69-68-61)



. Justin Thomas (USA) 198 (68-66-64)



6. Lee Kyoung-hoon (KOR) 199 (64-68-67)



. Charl Schwartzel (RSA) 199 (66-65-68)



. Ryan Palmer (USA) 199 (67-62-70)



9. Davis Riley (USA) 200 (72-64-64)



. Scottie Scheffler (USA) 200 (67-68-65)



. Beau Hossler (USA) 200 (69-64-67)



...



21. Carlos Ortiz (MEX) 203 (66-69-68)



. Mito Pereira (CHI) 203 (64-69-70)



53. Emiliano Grillo (ARG) 207 (71-64-72)



77. Jhonattan Vegas (VEN) 210 (71-68-71)