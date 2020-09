El boxeo colombiano espera con ansias el aval del Gobierno para reactivar los combates

Daniel Molina Durango

La Federación Colombiana de Boxeo elaboró un protocolo de bioseguridad en pro de la reactivación competitiva a nivel nacional que ya fue estudiado y aceptado por los Ministerios del Deporte y la Salud. Así las cosas, los deportes de contacto en el país solo esperan el aval final por parte del Gobierno para que así ya se puedan realizar combates de nuevo.



En el documento del protocolo de reactivación de combates, se presentaron las medidas que deben llevar a cabo los boxeadores, entrenadores, jueces y participantes de la logística de estos eventos deportivos.



Como medidas principales se destaca que los combates se deben realizar sin público, que todos los participantes del combate deben hacerse una prueba inicial de Covid-19 de exudado faríngeo y nasofaríngeo 14 días antes del evento y pruebas rápidas previas al pesaje al igual que antes del combate.



Por otro lado, las instalaciones donde se realice el evento se deben encontrar totalmente higienizadas. Los únicos que tienen permitido no usar tapabocas son los peleadores, el resto de participantes deben portarlo siempre, todo esto en búsqueda de garantizar la protección a la salud de cada uno de los participantes de estos eventos deportivos.



El boxeo es considerado un deporte individual, pero al ser de contacto no ha recibido aún el aval de reactivación por parte del Gobierno.

El Ministerio de Deporte en conjunto con el Ministerio de Salud evalúan la posibilidad del regreso de los deportes de contacto en el territorio nacional.

Ernesto Lucena, ministro de Deporte de Colombia, dio el aval para que regrese el fútbol profesional al país el próximo 8 de septiembre, con el primer encuentro entre Junior de Barranquilla y América de Cali por la final de la Superliga.



El fútbol es considerado un deporte de contacto, pero es el único que al día de hoy ha recibido permiso para su retorno a competencias.



Debido a la pandemia, el boxeo tuvo que interrumpir un acelerado proceso de expansión y posicionamiento a nivel nacional. Sergio Chams, uno de los principales representantes de boxeadores del país y presidente de la firma ‘Cuadrilátero’, reconoce que este parón obligatorio interrumpió el proceso que buscaba poner al boxeo de nuevo en la órbita del deporte nacional como una de las principales disciplinas.



“El proceso que estábamos llevando en el país se reinició, quedó en ceros, todo el progreso que venía teniendo el boxeo nacional quedó olvidado, es una de las grandes repercusiones de esta pandemia”, afirmó. Sin embargo, también reconoció que no todo es negativo para el futuro del boxeo en Colombia.



“La reactivación debe verse como una oportunidad. Todo el mundo está esperando contenido deportivo, es por eso que ya estamos listos para regresar con todas las medidas de bioseguridad. Considero que ya es tiempo de que recibamos el aval por parte del Gobierno para regresar a la acción de manera segura, siguiendo protocolos de la Federación que fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de la Asociación Mundial de Boxeo y que en otros países han tenido éxito”.



Con el confinamiento obligatorio, los boxeadores se han tenido que adaptar a una nueva realidad, pues los combates que ya estaban pactados fueron cancelados, y existe gran incertidumbre de cuándo podrán volver a combatir.

Jonathan el ‘Momo’ Romero es un boxeador caleño, ex campeón mundial que se encontraba ad portas de viajar a Inglaterra después de su firma con la empresa inglesa Frank Warren, en búsqueda de competir por otro título mundial.



“Yo viajaba a Inglaterra, pero debido a la pandemia ese viaje se tuvo que posponer. Pude seguir entrenando en un gimnasio de la ciudad de Cali con medidas de bioseguridad estrictas, gracias a esto no perdí nivel, la motivación de hacer las cosas de la mejor manera se sobreponen cualquier obstáculo”, contó el deportista caleño.



Jonathan tiene programado un combate en la ciudad de Barranquilla el 15 de septiembre del presente año, pero todavía no cuenta con el aval del Gobierno para llevarlo a cabo.



“Yo estoy listo para el combate, estamos esperando que nos den luz verde por parte del Gobierno, ya me he podido realizar dos pruebas de Covid-19 gracias a la Secretaria de Deporte, ambas con resultado negativo. Considero que ya es hora de que volvamos a combatir con medidas de bioseguridad, en países como Estados Unidos y México ya se están realizando combates, no veo por qué no regresar en nuestro país”.



El gremio del Boxeo se encuentra listo y dispuesto para la reactivación de actividad competitiva, siguiendo el estricto protocolo implementado por la federación. Solo dependen del permiso por parte del Gobierno, que se espera, llegue pronto.