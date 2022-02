El Barcelona no viaja a San Petersburgo a pesar de haber recibido "garantías" de la Euroliga 

La Euroliga "ha dado garantías" al Barcelona de cara a su viaje a Rusia donde a lo largo de este fin de semana se enfrentaría al Zenit y al CSKA en el marco de esa competición europea de baloncesto.



"El equipo viaja y la Euroliga ha dado garantías", afirmaron fuentes del Barcelona a AFP.



Poco antes, el jugador azulgrana Álex Abrines había mostrado su preocupación por tener que realizar este viaje, tras la invasión rusa de Ucrania.



"Pues no me hace mucha gracia tener que ir a Rusia hoy la verdad...", escribió Abrines en su cuenta oficial de Twitter, junto a un emoticono con cara de enfado.



Comunicado Oficial



"Os informamos que, a raíz de las informaciones aparecidas en las últimas horas sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el FC Barcelona ha decidido no viajar hoy hacia San Petersburgo.



Esta tarde están previstas reuniones diversas con las partes implicadas y se acabará tomando una decisión al respecto en las próximas horas.



Recordamos que el equipo tiene dos partidos en tierras rusas, este viernes contra el Zenit de San Petersburgo y este próximo domingo en Moscú, en la pista del CSKA"



Fue la información publicada por parte de las páginas oficiales del equipo Catalan.