Diana Castillo y Hugo Ruiz, los triatletas del Valle que sueñan con los Juegos Olímpicos

Esfuerzo, disciplina y dedicación son aspectos que han marcado la carrera deportiva de Diana Marcela Castillo y Hugo Mario Ruiz, dos triatletas vallecaucanos que sueñan con alcanzar un cupo de los Juegos Olímpicos de París 2024.



Ambos deportistas son en la actualidad los mejores exponentes de su disciplina en el departamento. Además, hacen parte de la Selección Colombia que representa al país en pruebas internacionales.



Los dos han llevado un trayectoria llena de triunfos, pero también de mucho esfuerzo para destacarse en lo que más les apasiona: el triatlón, exigente disciplina que reúne a la natación, el atletismo y el ciclismo en un solo deporte.



Diana es la de mayor experiencia. Con 29 años tiene una hoja de vida prestigiosa siendo múltiple campeona de triatlón a nivel nacional.



Ha dominado esta disciplina en los últimos años, desde 2016 es la mejor triatleta de Colombia.



“Yo antes practicaba natación, donde fui campeona en varias modalidades. Tuve también la posibilidad de ser Selección Colombia de Aguas Abiertas y a partir de 2011 inicié en triatlón. Desde allí he tenido una destacada participación en varias pruebas”, comentó Diana.



La vallecaucana enfrenta su segundo ciclo olímpico. Hace cuatro años no pudo cumplir el sueño, por lo que ahora trabaja fuerte para poder representar al país en las justas parisinas.



“Mi objetivo principal es clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ha sido una camino bonito, difícil, pero estamos entrenando muy duro para cumplir ese anhelo. Estuvimos hace poco durante dos meses en una gira europea, corriendo varias Copas del Mundo y que nos permita cosechar puntos y mejorar en el ranking mundial. La idea es terminar la temporada mejor ubicados de cara a lo que viene”, agregó.



A los Juegos Olímpicos clasifican de manera directa 110 atletas, 55 hombres y 55 mujeres, cupos en los que estos dos caleños quieren inscribir sus nombres.



Ese mismo sueño es el que tiene Hugo Mario, quien a sus 26 años quiere estar en la más importante cita del deporte a nivel orbital.



Hugo lleva casi nueve años compitiendo triatlón, tras un comienzo en la natación. Tras dar el salto a esta exigente disciplina, el vallecaucano ha sido campeón nacional sub-23, subcampeón nacional élite y medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, como sus logros más destacados.



“En los tres deportes me siento muy bien. No considero que sea más fuerte en uno solo, me apasiona poder practicarlos y me atrae poder viajar y aprender de nuevas culturas”, explicó.



Para estos dos triatletas, que hacen parte del Club Runmax, su preparación desde este año está ciento por ciento enfocada en París 2024.

“Vengo de hacer un par de Copas de Mundo, y entrenamientos en España y Francia. No es un objetivo fácil porque son muchos los atletas que quieren ir a los Juegos Olímpicos y en el caso nuestro se hace necesario ir a competir por fuera del país”, acotó Ruiz.

Diana Castillp y Hugo Ruiz comenzaros sus carreras en la natación, disciplina donde tiene una gran fortaleza para la triatlón. Raúl Palacios - El País

Lo económico, un aspecto a superar

Como es casi costumbre en nuestro país, las necesidades de los atletas van más allá del campo deportivo.



Para Diana Marcela y Hugo Mario no basta con pensar solo en lograr puntos y marcas. El sueño olímpico pasa por el apoyo que puedan tener en este camino a París 2024.



Para lograr alcanzar un cupo a las olimpiadas, se hace necesario que deban competir por fuera de Colombia y especialmente en continentes como Europa y Asia, donde se realizan la mayoría de eventos que te brindan los puntos que te ponen en camino a los Juegos Olímpicos.



A pesar de que Diana es deportista apoyada por Indervalle y el Comité Olímpico Colombiano, esos recursos no son lo suficiente para desplazamientos, hospedajes y todos los gastos propios que requiere la práctica de una disciplina como es el triatlón.



“En mi caso, los recursos que recibo por ser atleta apoyada no alcanza para cubrir los gastos que tenemos si pretendemos tener una buena preparación en Europa y Asia. Nos toca pagar muchas cosas y esa es la principal dificultad que se nos presenta en este camino”, comentó Diana, quien busca ser la tercera triatlonista colombiana en participar en unos Juegos Olímpicos.



Una situación similar vive Hugo Mario, quien cuenta con el apoyo de Indervalle, pero al igual que Diana, son recursos insuficientes para soñar con el cupo olímpico.



“Indervalle me apoya económicamente gracias a la medalla de plata obtenida en los últimos Juegos Nacionales, son recursos que me sirven para los gastos mensuales. En mi caso hemos tenido apoyo de algunas marcas como Recamier, que nos ayudó para la concentración que tuvimos en Europa. Otra marca de suplementos deportivos nos provee este tipo de suministros, pero siempre hace falta dinero para tener una tranquilidad total en la preparación”, apuntó Hugo.



Para un triatleta, la inversión para competir en esa disciplina tiene un valor alto. Solo la bicicleta puede costar mínimo 20 millones de pesos, sin contar lo que pueden valer las zapatillas de ciclismo y atletismo, cascos, gafas, etc.



Hugo Mario sabe que no solo debe dar su máximo esfuerzo en su deporte sin fuera de el para cumplir con los objetivos de poder foguearse por fuera de Colombia.



Es por ello que desde hace algún tiempo adelanta un emprendimiento junto a su pareja: la comercialización de productos refrigerados.

“Con mi pareja estamos elaborando pandebonos y waffles, con eso nos ayudamos para cubrir gastos personales y compra de indumentarias que nos hacen falta. Es un gran apoyo que hemos tenido”, indicó.

En el ciclismo Diana Castillo y Hugo Ruiz vienen trabajando en aspectos técnicos para mejorar en esta parte exigente. Raúl Palacios - El País

De compañero a entrenador

Jhonathan Alzate Ruiz fue un triatleta del Valle que hasta hace un tiempo compitió en pruebas élite y ahora es el entrenador de Diana y Hugo Mario.



Confiesa que lleva más tiempo trabajando con Hugo Mario desde su etapa como juvenil, mientras que con Diana fue su compañero de competencias y luego se convirtió en su entrenador.



Jhonathan es el responsable del trabajo día a día de los dos triatletas que tienen como meta los Olímpicos de París.



“Busco trabajar con ellos la parte fisiológica, entender que son deportistas del alto rendimiento y todo lo que eso conlleva. En el caso de Hugo hemos mejorado el arranque en la natación y en el ciclismo se trabajó de forma intensa porque en un comienzo era una de sus debilidades. Con Diana hemos trabajado la parte técnica en el ciclismo y ha evolucionado muy bien”, explicó el entrenador.



Al igual que sus deportistas, Jhonathan es enfático en afirmar que para llegar a los Juegos Olímpicos es una alta inversión y se requiere de más patrocinios para lograr el objetivo.



“Ellos por ser parte de selecciones Valle y Colombia reciben un apoyo, pero no es suficiente. Se necesita mucho más”, puntualizó.



Por su parte, Hugo Mario extendió una invitación a personas y marcas para que se sumen a este proyecto deportivo que adelantan con Diana.

“Pueden ayudarnos con patrocinios que nos permitan a los dos viajar a las competencias específicas donde se luchan por puntos de cara a París 2024”.

Los Juegos Suramericanos, el próximo reto

Mientras paso a paso se construye el sueño de las justas olímpicas, Diana y Hugo Mario se alistan para participar en los Juegos Suramericanos de Asunción que se desarrollarán entre el 2 y el 4 de octubre



El objetivo para los vallecaucanos es estar en el podio. Los ganadores de las pruebas obtendrán cupo a los Panamericanos de Santiago 2023.



“Los Juegos Suramericanos es una prueba de evaluación por parte del Comité Olímpico Colombiano. Sabemos que tanto Diana como Hugo llegan con una muy buena preparación, la aspiración es que estén en el top 3”, expresó Jhonathan.



En los casos de los dos atletas, su presencia en los Suramericanos es una prueba que tiene aspectos a considerar. “Esta carrera es muy importante porque se vuelve evaluadora para nosotros de parte del COC y si tenemos buena actuación seguro atraeremos a buenos patrocinadores”, concluyó Diana.