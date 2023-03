'Destino Deportivo', el proyecto de una periodista caucana que se expande desde Estados Unidos

Hay momentos en la vida donde se deben tomar riesgos, seguir los instintos o perseguir los sueños que al fin de cuentas son los que nos dan valor para seguir adelante.



Este es el caso de la periodista Yanjane Meneses. Caucana de nacimiento, pero caleña por adopción, hoy brilla con luz propia gracias a su proyecto periodístico llamado Destino Deportivo.



Su gran apuesta para esta rama del periodismo que hoy es una realidad y ya cuenta con gran reconocimiento.



Yanjane comenzó su carrera en los medios de comunicación en el año 2011 trabajando para Antena 2 de RCN Radio.



Su talento y disciplina le permitieron abrir las puertas de los medios internacionales. En el 2017 llega a Espn para desempeñarse como presentadora y periodista en los programas SportsCenter, Balón Dividido y Espn Bike.



Sin embargo, durante todo ese recorrido de 11 años trabajando para los medios de comunicación, Yanjane siempre tuvo en mente la creación de su propio proyecto periodístico deportivo que en 2021 logró darle vida y nombrarlo Destino Deportivo.



“Yo tomo una decisión y es irme para los Estados Unidos con mi familia. Allá comienzo a trabajar en el proyecto de Destino Deportivo hasta que en septiembre del 2021 sale a la luz”, comentó Yanjane Meneses.



‘Destino Deportivo con Yanjane Meneses’ es un canal digital deportivo. Cuenta con podcast en YouTube y Spotify, un espacio de entrevistas a profundidad con personajes del deporte y análisis del acontecer deportivo mundial.



“El nicho de Destino Deportivo es en un principio Latinoamérica, pero desde hace un tiempo me he expandido hasta los Estados Unidos. He hecho trabajos para New York Redbulls, la MLS, he tenido contactos con medios y periodistas de todo el mundo”, dijo Yanjane Meneses.



Su página web —aún en construcción— www.destinodeportivo.co, sus redes sociales como en Twitter @DestinoDeportiv e Instagram @destinodeportivoym, hacen parte de este ambicioso proyecto periodístico con sede principal en Carson, California.



Igualmente, uno de los objetivos de Yanjane Meneses también pueda servir como escuela para las futuras generaciones que deseen incursionar en el mundo del periodismo.



Su marca, Destino Deportivo, sigue en crecimiento. Desde los Estados Unidos para todo Latinoamérica, ese es el primer gran objetivo de la comunicadora que una vez soñó con este proyecto y hoy ya es una realidad.

En detalle

Destino Deportivo también es una fundación que se encuentra operando desde el año 2013.



La fundación que dirige Yanjane Meneses apoya a personas en condición de discapacidad o vulnerabilidad en el Distrito de Aguablanca.