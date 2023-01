Deportistas del Valle del Cauca brillaron en la entrega de los Premios Altius 2022

Con el reconocimiento a cinco deportistas vallecaucanos, la exaltación a dos eventos internacionales y un homenaje a la Selección Colombia Femenina Sub 17, con un amplio número de futbolistas vallecaucanas que fueron determinantes en el subcampeonato del Mundial en India, el Valle Oro Puro brilló en la noche de los Premios Altius otorgados por el Comité Olímpico Colombiano a los mejores deportistas de la temporada 2022.



La gerente de Indervalle, Dayra Faisury Dorado, quien acompañó a los deportistas, expresó la alegría y el orgullo que representa para la región los tres ‘Altius de Oro’, uno de plata y uno de bronce recibidos por el deporte vallecaucano. Es el reflejo del esfuerzo hecho por los deportistas y también del apoyo permanente que reciben a través de Indervalle, impulsado por la gobernadora Clara Luz Roldán González, cuyo propósito este año es mantener la hegemonía nacional en el deporte y ganar de nuevo los Juegos Nacionales y Paranacionales en el Eje Cafetero”.



Los deportistas destacados con el ‘Altius de Oro’ fueron Brayan Carreño Ceballos en la categoría élite, deporte no olímpico, quien se coronó campeón mundial de patinaje artístico en Argentina; Tatiana Rentería Rentería, en promesa deportiva, deporte olímpico, campeona mundial de lucha en España, y Juan David Vivas, en promesa deportiva, deporte no olímpico, doble medallista dorado en el Mundial de Aguas Abiertas de natación con aletas en Italia.



Jhoana Viveros Mondragón, quien obtuvo cuatro medallas doradas en Juegos Mundiales en patinaje de carreras, recibió el ‘Altius de Plata’, deporte no olímpico, y Kevin Santiago Quintero el ‘Altius de Bronce’, deporte olímpico, por el tercer puesto en el Mundial de Ciclismo en Pista de Francia.



También ganó el trofeo ‘Altius de Oro’ como el certamen deportivo del año 2022 el Campeonato Mundial de Atletismo U20 y se otorgó un reconocimiento especial al Campeonato Mundial de Natación con Aletas, ambos eventos realizados en Cali con aportes de la Gobernación del Valle.



Como entidad deportiva fue premiada con el ‘Altius de Oro’ la Selección Colombia de Fútbol femenino sub 17, subcampeona del mundo con las futbolistas Valle Oro Puro: Linda Caicedo, Kelly Caicedo, Oriana Quintero, Juan Ortegón, Gabriela Rodríguez, Stephania Perlaza y Luisa Agudelo.