'De frente': En Asunción, la Selección Colombia tiene que recuperar ‘La Paz’ (opinión)

Difícil saber lo que tiene en mente el técnico Rueda para el juego de hoy contra Paraguay en Asunción. Sea cual se su plan en busca de 3 puntos que dejen a Colombia en una posición menos incómoda en la tabla, hay cosas que, claramente, no debe hacer.



No vaya a mover a Murillo, profesor Rueda. Está por encima de Yerry, ausente en La Paz, y de Dávinson, como lo evidenció el juego contra Bolivia el jueves. Yerry es un defensa con un plus en el juego aéreo, pero Murillo, y seguramente otros defensas colombianos, son más técnicos y completos.



No vaya a tocar a Barrios. No lo ponga a descansar. Seguro que tiene pulmones extras a pesar de su esfuerzo en los 3640 metros de altura de la capital boliviana. Si desea hacerle más liviana la carga, acompáñelo con Cuéllar.



No ponga a Cuadrado nuevamente por dentro. Su gambeta, su despliegue, sus carrerones son coartados por la maraña de piernas que se encuentra en el centro de la cancha. Por fuera es un delantero más. Genera peligro. Levanta balones y los pone con tal precisión que es difícil despreciarlos.



Y si Cuadrado juega por fuera, no vaya a dejar en el banco a Borja. Es el mejor 9 de Colombia en este momento. Tiene fuerza, sacrificio, cabezazo, remate, gol. Y si se trata de pelear con el cuchillo entre los dientes contra los delanteros paraguayos, él es el preciso.



Pero tampoco vaya a sentar a Roger. Él puede arrancar de atrás, como lo hizo en el gol que le marcó a Bolivia. Dejó en el camino, con velocidad y fuerza, a tres defensas bolivianos y finalizó su genialidad punteando la pelota para embocarla. Y también puede ser 9 por momentos. Y usted, profesor Rueda, ya ha jugado con dos 9. No se estorban si tienen los movimientos claros.



Hay que dejarlo todo en Asunción. El punto en La Paz sabe más amargo que dulce, porque esa era una oportunidad para cuadrar caja tras las estruendosas derrotas contra Uruguay y Ecuador en la era de Queiroz. Y si hay otro rival para buscar los 3 puntos es justamente el seleccionado paraguayo, que hace rato no gana y está por debajo de Colombia en la tabla de posiciones.



Creo que Colombia jugó a ganar en La Paz, pero hasta que marcó el gol. Cuando Roger anotó, el equipo quiso tener la pelota, controlar el juego, manejar los ritmos, y eso está bien, si de verdad no se corre un solo riesgo. Pero se fue encerrando solo. Y la única posibilidad de anotar Bolivia era con un balazo como el que salió de los pies de Saucedo. Sabor amargo. Bien amargo. Que no pase otra vez. En Asunción hay que recuperar ‘La Paz’.