Cómo son los juegos de carreras de caballos virtuales

Las carreras de caballos son uno de los atractivos más antiguos y tradicionales. Esa misma pasión ahora tiene un formato renovado. Como tantos otros entretenimientos, su desembarco en los juegos de casino online generó una revolución. Del hipódromo a la pantalla, la diversión es la misma.



La tendencia es cada vez más grande. El avance constante de la tecnología, sumado al éxito de la realidad virtual, transformaron los métodos de entretenimiento.



Este progreso sirvió, por un lado, para mejorar la calidad de los juegos de consola. Pero además, llevó a la pantalla un abanico enorme de opciones clásicas de entretenimiento. Del casino a casa, del bingo a la computadora o del hipódromo al teléfono.



Los juegos de carreras de caballos virtuales

A la hora de nombrar deportes tradicionales que extendieron su éxito al mundo virtual, surgen inevitablemente los más populares: fútbol, básquetbol, tenis, automovilismo. Pero el universo se fue ampliando cada vez más.



Los juegos de carreras de caballos virtuales son una simulación de las carreras que ocurren en la vida real. Con tecnología de primer nivel y diseños de última generación, la sensación que se transmite a través de la pantalla, hace que los jugadores sientan la misma adrenalina que en el hipódromo.



Al igual que en las carreras tradicionales, la virtualidad permite a los jugadores elegir los caballos, realizar diferentes tipos de apuestas y observar la competencia en tiempo real. El número de caballos en cada carrera varía entre 8 y 15, dependiendo de la modalidad.



Cada vez es más grande la oferta de juegos de este estilo. Y los usuarios que entren a una sala de juegos como Betfair podrán elegir entre sus favoritos. Cada juego de carreras de caballos virtuales tiene su particularidad: en algunos se puede elegir la pista en la que correrán, también cambian los tipos de apuestas, con opciones para principiantes y expertos.



Es más, hay juegos que exceden a lo que sucede en la carrera. Además, simulan la gestión de un establo para hacer seguimiento y cuidar tu propio caballo. Cada animal, cuenta con la información de su genética, potencial físico y anímico.



Juegos de carreras de caballos virtuales: ventajas y desventajas

A diferencia de las carreras tradicionales en el hipódromo, en el modo virtual no hay que analizar una agenda para ver en qué día y horario sucede el evento al que queremos asistir. Es aquí y ahora, en el momento y el lugar en el que el usuario decida.



La comodidad es una de las ventajas de los juegos online y además permite que mucha más gente acceda a ellos.



Las carreras de caballo tradicionales resultan difíciles de abordar para quienes no son expertos en la materia. En cambio, las carreras virtuales son muy simples y su objetivo central es el entretenimiento genuino ya que no hay posibilidad de entablar estrategias para buscar un triunfo.

En este sentido, las carreras en la vida real, ofrecen estadísticas de los rendimientos de cada caballo y jinete. Y ganará quien combine de la mejor manera la velocidad, resistencia, habilidad y, claro, una cuota de suerte.



En los juegos de carreras de caballos virtuales, el resultado será aleatorio, a través de los algoritmos que regulan este tipo de entretenimientos.



Los aficionados más tradicionalistas dirán que la emoción del hipódromo y la sapiencia previa de los jugadores para elegir a su caballo favorito, no puede traducirse al modo virtual. Será cuestión de adaptarse y dejar de lado los prejuicios.



En contrapartida, vale resaltar que el juego online descarta cualquier posibilidad de maltrato y desgaste de los caballos, algo muy cuestionado por quienes promueven la defensa de los derechos de los animales.

En definitiva, a la hora de divertirse, cuantas más opciones surjan mejor. Cada usuario podrá optar por la que más le guste. Y la versión online de deportes clásicos, como los juegos de carreras de caballos virtuales, suman cada vez más adeptos.