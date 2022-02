Comité Olímpico Internacional pide veto para Rusia y Bielorrusia de todo el deporte mundial

La comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó este lunes no invitar a rusos y a bielorrusos a competiciones deportivas, tras la invasión rusa en Ucrania.



Señalando que muchos deportistas de Ucrania se ven impedidos de competir debido al ataque de las tropas rusas contra su país, la comisión ejecutiva del COI "recomienda a las federaciones internacionales deportivas y a los organizadores de manifestaciones deportivas no invitar o no permitir la participación de deportistas y representantes oficiales rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales".



En el fútbol también se empiezan a tomar medidas en contra de la selección rusa y de los equipos de ese país.