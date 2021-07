¡Comienzan las competencias! El sóftbol abre hoy martes los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Alejandro Russi

"La gente tiene expectativas muy altas con Japón y eso pone una presión tremenda sobre nosotras", pero "estoy lista", dijo la lanzadora Yukiko Ueno, una de las estrellas de la selección anfitriona, cuyo mayor obstáculo en la búsqueda de la medalla de oro será Estados Unidos.



De vuelta a la agenda olímpica junto al béisbol después de 13 años de ausencia, el sóftbol será el primero de los 33 deportes presentes en estos juegos que entre en competencia, cuando Japón enfrente a Australia a las 09H00 locales del miércoles (00H00 GMT) en Fukushima, 250 kilómetros al norte de Tokio. Italia-Estados Unidos y México-Canadá serán los otros dos encuentros de la primera jornada.



"El deseo de ganar el oro me ha hecho trabajar realmente duro", agregó Ueno, de 38 años, en una entrevista con la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC por sus siglas en inglés).



La última vez que el sóftbol estuvo en el calendario olímpico, en Pekín-2008, Estados Unidos perdió ante Japón la presea dorada que monopolizó en Atlanta-1996, Sydney-2000 y Atenas-2004.



"Quiero creer en mis jugadoras y dar lo mejor, con todo mi corazón, para cumplir con las expectativas", comentó la entrenadora Reika Utsugi, quien jugó en las selecciones japonesas que ganaron plata en Sídney y bronce en Atenas, al anunciar sus 15 convocadas.



Yukiko Ueno, Yukiyo Mine y Eri Yamada son las sobrevivientes del equipo dorado que venció 3-1 a Estados Unidos en la final de Pekín-2008. Ueno se anotó ese triunfo.



Cat Osterman y Monica Abbott pertenecieron a aquel combinado estadounidense y, ahora, vuelven a la carga.



Ostermar, ganadora de oro en 2004 y quien salió del retiro para volver a ser olímpica, tiene claro el objetivo a sus 38 años. "Hay una gran generación de jugadoras de sóftbol que no pudieron competir en los Juegos Olímpicos (...), si podía ayudar a este grupo de atletas más jóvenes a ganar una medalla de oro, entonces tenía que hacerlo", expresó en Olympic Channel.



La rivalidad entre japonesas y estadounidenses ha tenido nuevos capítulos fuera de la esfera olímpica.



Estados Unidos derrotó 7-6 a Japón en 10 entradas en la final del último Campeonato Mundial de Sóftbol, en 2018, disputado en suelo nipón, en Chiba. Revalidó así el título de 2016 después de que las japonesas conquistaran los de 2012 y 2014.



"Fue la confirmación de que Estados Unidos está preparado para sus cotas más altas", dijo el manager Ken Eriksen a la prensa al ser confirmado para dirigir al equipo en Tokio-2020.



Siempre en el podio del sóftbol olímpico, Australia apunta alto con el liderazgo de Stacey Porter, medallista de plata en Atenas-2004 y de bronce en Pekín-2008. "Estoy emocionado por el potencial de nuestro equipo", comentó el manager Laing Harrow en nota de la WBSC.



Canadá, por su parte, cuenta con las jugadoras de experiencia olímpica Lauren Regula y Jennifer Salling y México tiene un as en Dallas Escobedo.



Italia también busca brillar como homenaje al australiano Enrico Obletter, manager que guió el camino a la clasificación, fallecido por covid-19 en febrero y sucedido por Federico Pizzolini.



El sóftbol y el beisbol retornan a los Juegos Olímpicos en el paquete de nuevos deportes incluidos en Tokio-2020 junto con el kárate, el surf, la escalada deportiva y el skateboarding. Volverán a desaparecer en París-2024, pero regresarían en Los Angeles-2028.