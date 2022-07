Cientos de caleños participaron en la antesala del Mundial de Atletismo Sub 20 

Este domingo 31 de julio las calles de ‘Cali Ciudad Deportiva’ se convirtieron en la pista de miles de caleños que disfrutaron de la carrera ‘Todas y Todos al Mundial’, evento masivo que le dio la bienvenida al Campeonato Mundial de Atletismo Sub20, en el que más de 1.500 atletas de 146 naciones competirán por el oro en el próximo Campeonato Mundial de Atletismo Sub20 Cali 2022 del 1 al 6 de agosto.



La carrera tuvo dos modalidades: 6.5K, con punto de partida en la Universidad del Valle sede Meléndez, pasando por toda la calle 16 hasta la carrera 39, para encontrarse en la Plazoleta Olímpica de la unidad deportiva Jaime Aparicio. La segunda fue de 3.5K, una caminata con punto de partida en la calle 9 con carrera 66, hasta llegar, también, a la Plazoleta Olímpica.



Desde las 6:30 de la mañana los corredores de la 6.5K se concentraron en la calle 16 con carrera 98, para iniciar con el calentamiento que tuvo apoyo de los monitores de la Secretaría del Deporte y la Recreación. A las 7:30 en punto arrancaron los atletas, que con su energía y buena vibra inundaron las calles para ratificar que Cali es una Ciudad Deportiva.



Vanessa Rey, del barrio Pampalinda, se puso los tenis y le madrugó a la carrera ‘Todas y Todos al Mundial’ junto a sus familiares. “Sin duda fue una actividad que promueve el deporte y la asistencia a los eventos masivos que se están realizando en nuestros escenarios. Cali es vanguardista en este tipo de eventos y eso nos da muy buena cara ante el mundo. Yo estoy lista para ir a todas las competencias del Mundial de Atletismo, ojalá todos puedan asistir”, comentó en su llegada a la meta.



Jorge Antonio Dueñas, participante de la Fundación Samaritanos de la Calle, fue otro de los participantes que junto a sus compañeros se gozó la carrera en medio de una jornada de actividad física, deporte y aprovechamiento del tiempo libre. “Es muy positivo ver a tanta gente respondiendo masivamente al deporte y a un evento de ciudad como lo es el Mundial de Atletismo. El deporte es primordial para mantener la mente y el cuerpo sanos”.



“El objetivo es que Cali se vuelque a decirles: bienvenidos, somos una capital deportiva por excelencia y los acogemos con los brazos abiertos y con todo el corazón y la energía que nos caracteriza”, comentó Ramiro Varela, presidente del Comité Local Organizador del Mundial.



Mientras tanto, en la salida de la calle 9 con carrera 66 el ambiente era igual de fiesta deportiva, a la espera del calentamiento y la orden de largada. Unos estiraban y otros posaban para quedarse con el recuerdo de esta prueba de antesala al campeonato mundial.



Así, con mucha alegría, llegaron al corazón de la Secretaría del Deporte y la Recreación: la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, donde los esperaban la hidratación -y lo más importante- la medalla, como premio al esfuerzo realizado.



El periodista Diego Lozano madrugó desde Palmira para gozarse el evento. “Una mañana espectacular, sol radiante, como se caracteriza la ‘Sultana del Valle’. Hacía rato no corría, pensé que en los últimos 300 metros no me daba, pero me llamó la atención la integración de los caleños y vallecaucanos con el deporte, aunque nosotros que somos novatos no paramos. Muchas gracias a la Administración Municipal, a la Secretaría del Deporte, a Indervalle por darnos este espacio”, dijo.



Asimismo, Juliana Correa expresó: “Estoy un poco cansada, pero se logró, nos hizo un sol divino y ahora se nos viene el Mundial de Atletismo”.



El Mundial Sub 20 de Atletismo espera ver lleno el emblemático Estadio Olímpico Pascual Guerrero.