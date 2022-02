¿Volverá el rey?: Egan Bernal y la duda si regresará a los pedales con el nivel de campeón

El grave accidente del 24 de enero que llevó a Egan Bernal a la UCI de la Clínica Universidad de La Sabana en Chía fue un duro golpe para los amantes del ciclismo que esperaban ver este año al zipaquireño en las grandes carreras, dándoles pelea a Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Mathieu Van der Poel y Mark Cavendish, entre otras figuras.



Y es que precisamente Egan entrenaba por carreteras de Gachancipá con la idea de ir tomando forma para el Tour, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Lo que decidiera su equipo.



Sin embargo, el ciclista del Ineos impactó duramente contra un bus y el resultado no podía ser peor, 20 huesos rotos: 11 costillas afectadas, fracturas de fémur y rótula, y la complicación en las vértebras T5-T-6, además de perforaciones en pulmones.



Con ese desolador panorama se temía lo peor, aunque el trabajo de los médicos fue tan impecable que en dos semanas el líder del Ineos fue dado de alta, lo que agradeció enormemente.



“Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta, quiero agradecer a Dios, a la clínica y a sus especialistas por hacer lo imposible”, dijo Bernal en el momento de dejar el centro médico.



¿Qué sigue?

“Egan continuará su rehabilitación con el apoyo de la clínica, del Ineos y de un grupo multidisciplinario de columna, rodilla y cadera. Es difícil saber cuánto llevará el periodo de recuperación, podría ser de un año. Todos apuntamos a que vuelva a ser el de antes”, dijo en Antena 2 el médico que lo atendió, Manuel Ignacio Gutiérrez, especialista en rodilla y curiosamente hijo del recordado exciclista Manuel 'El Sardino' Gutiérrez.



¿Volverá a ser el mismo?

Con un año por fuera, ya que se estima que en tres o cuatro meses podrá montarse a un bicicleta estática, esperando además que las múltiples partes afectadas sanen bien, la pregunta es: ¿Volverá a ser el mismo para pelear de nuevo Tour, Giro y Vuelta?



“Todo el 2022 será para su recuperación. A partir del 2023 puede regresar e intentar convertirse en el gran campeón que fue. Hay que tener mucha paciencia porque la recuperación completa solo sucederá con paciencia”, dijo al portal Velonews el entrenador italiano Giani Savio, quien fue el que llevó a Egan al ciclismo europeo.



"Estoy convencido, conociendo su fortaleza mental y dándole el tiempo que necesita, de que puede volver a ser protagonista en el Giro o el Tour. Que haya salido del hospital es buena señal. Para ser tan joven, tiene la fuerza mental y el equilibrio de las personas que ya están en los 30", dijo Savio.



Otro entrenador, el veterano Raúl Mesa, considera que la juventud de Egan jugará un papel clave.



“Lo primero es recuperar la confianza, podría estar expuesto en los descensos de las grandes carreras, pero por su juventud, estoy seguro de que volverá a ser el de antes”, dijo Mesa.



Y agregó el entrenador: “Me preocupan los riesgos que pueda correr, pero soy optimista en que alcanzará el nivel de siempre”.

Para el exciclista Fabio Parra, quien fue podio en el Tour en 1988, Colombia va a tener más triunfos con Egan.



“Dios lo tiene preparado para grandes cosas porque le ha dado una segunda oportunidad como el mismo Egan lo dijo; el proceso que inicia no será fácil, hay que trabajar bien la parte sicológica, pero en la medida en que vuelva a montar en bicicleta, va a ganar confianza”, dijo Parra.



El considerado uno de los mejores pedalistas de la historia de Colombia agregó que “no se puede comparar este caso con el de Froome, que al igual que Mauricio Soler, no volvieron a ser los mismos; pero la recuperación de Egan ha sido rápida y eso lo motiva. Además, es joven y fuerte mentalmente, así que volverá a ser el ciclista de élite que es”.

En la no comparación con el caso Froome coincide el especialista en ciclismo Jairo Chávez, quien señala que “el británico ya es un corredor mayor de 30 años, mientras que Egan tiene 25 y eso es fundamental. Yo pienso más en lo emocional, Egan tiene una gran fortaleza mental y esa sería su aliada”.



Un trabajo que será clave

Óscar Segura, sicólogo que pasó por el Deportivo Cali y que hoy trabaja en el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte de Bogotá, expresa que lo primordial es una buena recuperación física y después la mental.



“Volver a tener confianza cuando esté en la bicicleta será un paso importante. Sin duda, allí deberá haber un trabajo muy estrecho con un sicólogo”, dice Segura.



Señala, además, que “hay que planificar lo que se va a hacer, enfatizar en la autoconfianza y trazarse objetivos de recuperación. Allí deben estar también los fisioterapeutas, el preparador físico y el entrenador”.



Agrega Segura que “también se deben tener en cuenta tres pasos: saber y entender lo que le pasa al deportista porque muchas veces puede tener dudas en cuanto a si será el mismo de antes; trabajar mucho la parte motivacional y generar expectativas para darle a entender que es capaz de volver a ser el de antes”.



Por ahora, Egan se recupera en su casa después de un accidente que por poco le cuesta la vida.



Luego del alta médica, los primeros 'pedalazos' del rey del Tour y del Giro irán acompañados de mucha paciencia y tranquilidad para recuperarse de los 20 huesos rotos, entre ellos once costillas afectadas, al igual que fracturas de fémur y rótula.



Luego vendrá otra dosis de paciencia y confianza cuando vuelva a montar en bicicleta.



Es un proceso que lo debe tomar con mucha tranquilidad, no acelerarlo para permitir una recuperación que le garantice estar de nuevo en competencia.



Lo otro, volver a su nivel, que es sinónimo de talento, ya lo tiene en su ADN y por eso es muy factible que más adelante esté de nuevo en el podio de los mejores del mundo.