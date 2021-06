¡Van por el sueño amarillo! Este sábado inicia un Tour de Francia con fuertes candidatos

Juan Carlos Pamo

El Tour de Francia, que vuelve a disputarse en sus fechas originales (verano) después de un 2020 muy convulsionado por la pandemia del Covid-19, arranca este sábado con una baraja muy interesante de candidatos.



En primer lugar, se espera un fuerte duelo entre los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, tal y como sucedió el año pasado, mientras que por Suramérica, el colombiano Miguel Ángel López y el ecuatoriano Richard Carapaz le apostarán a mostrar sus credenciales para llegar a la coqueta y hermosa París con el codiciado maillot amarillo.

Roglic, por la revancha



Primoz, la carta más fuerte del equipo Jumbo-Visma, terminó el Tour anterior con el sinsabor de no haber podido conquistar la carrera pese a haber estado como líder durante casi todo el certamen.



Roglic no contaba que en las etapas finales iba a despuntar el joven y potente Pogacar, que con sus arranques y ataques terminó conquistando la competición.



“Confío en mi equipo. Sé que el Ineos vino con un muy buen grupo de corredores, pero al final lo que importan son las piernas”, aseguró Primoz, que ya ha ganado dos Vueltas a España.



Pero no la tendrá nada fácil, porque como lo dijo el mismo Pogacar, “me siento en buena forma y lleno de confianza”.

‘Supermán’ López, a volar muy alto

Ahora con la camiseta del Movistar, el boyacense Miguel Ángel López espera cumplir su sueño de ganar por primera vez una carrera grande.



‘Supermán’, ganador de una etapa en el pasado Tour, ahora tiene claro que le apostará a lo más alto.



“Pienso que me he preparado bien, traté de llegar al cien por cien. Siento que puedo estar con los mejores, cerquita a lo más alto del podio”, afirmó López, que ya fue tercero del Giro de Italia y de la Vuelta a España.



En el Tour 2020, además, logró un meritorio sexto puesto.

No obstante, López no solo tendrá que medirse al poder esloveno, sino también a la intensidad del ecuatoriano Richard Carapaz, hoy en el Ineos, y que en el pasado conquistó el Giro de Italia con la camiseta del Movistar.



De esta forma, se viene un Tour trepidante, con serios candidatos a lograr el sueño amarillo.

Brest abre el telón

El primer maillot amarillo de la 108ª edición del Tour de Francia debería vestirlo un ilustre del pelotón este sábado tras la primera etapa, con final en la Fosse-aux-Loups, un duro repecho que debería hacer una selección y que la victoria parcial se lo disputen los mejores.



La primera de las 21 etapas tendrá un recorrido de 197,8 km en tierras bretonas, entre Brest y Landerneau, con cuatro cotas por el camino, la última de ellas de tercera categoría.



La Fosse-aux-Loups tiene tres kilómetros de ascenso al 5,7 %, con una pequeña parte inicial al 14 % de desnivel, lo que aventaja a corredores con final explosivo, 'lobos' que raramente dejan escapar una etapa cuando la huelen, como el holandés Mathieu van der Poel, el belga Wout van Aert, el francés campeón del mundo Julian Alaphilippe o incluso el veterano español Alejandro Valverde.

En detalle

El Tour tiene cuatro maillots distintivos: clasificación general individual (amarillo), mejor joven (blanco), mejor escalador (blanco con lunares rojos) y por puntos (verde).



El ganador de la carrera se llevará 500.000 euros (unos 600.000 dólares).



La carrera en general repartirá 2.288.450 euros (2.740.000 dólares).



Tadej Pogacar, Egan Bernal, Geraint Thomas y Chris Froome han sido los últimos ganadores.