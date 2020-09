"Un día muy estresante", confiesa Egan Bernal tras la 10ª etapa del Tour de Francia

Juan Carlos Pamo

El colombiano del Ineos Egan Bernal, segundo en la clasificación general del Tour de Francia, calificó este martes la décima etapa de la ronda gala como "un día muy estresante" por el viento, a pesar de que no perdió tiempo con ninguno de sus principales rivales por el maillot amarillo.



"Ha sido un día muy estresante. Todos los equipos estaban muy prevenidos del viento que podía hacer. Era un terreno donde sólo un poco más de viento del que ha hecho hoy hubiera hecho explotar la carrera", explicó el jefe de filas del Ineos.



"Y, aunque no soplara tanto el viento, se notó el estrés toda la etapa. Finalmente, hemos podido salvar el día. Yo estoy contento porque el equipo me mantuvo delante todo el tiempo", afirmó Bernal, segundo en la general a 21 segundos del esloveno Primoz Roglic.



Pero Bernal fue noticia asimismo este martes por su curioso corte de pelo, rapado por los lados, con la parte superior de su cabellera intacta.

"Respecto a mi corte de pelo: sí, me lo hice yo solo ayer... para ir más aerodinámico..." , bromeó el corredor de Zipaquirá.



Su compatriota Miguel Ángel López, 9º en la general a 1 minuto y 15 segundos de Roglic, declaró que su equipo "trabajó a la perfección hoy" .

"Al final Gorka Izagirre y Luis León Sánchez me ayudaron a lograr una posición en la parte de delante del pelotón para evitar todo riesgo en los últimos kilómetros" , agradeció el líder del Astana.