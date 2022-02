¡Un camino de mucha paciencia! Lo que sigue en la carrera de Egan Bernal

La voluntad de ganar la tiene todo el mundo, pero el sacrificio, solo los ganadores, y Egan Bernal está demostrando que su deseo es montarse cuanto antes en la bicicleta y volver al éxito.



Luego de dos semanas internado en la Clínica Universidad de La Sabana debido al fuerte accidente sufrido el pasado 24 de enero contra un bus en las vías de Cundinamarca, el pedalista zipaquireño regresó a su hogar para continuar con su proceso de recuperación.



Ya lejos del cuarto frío de una clínica, junto a sus seres queridos, Egan avanza en otra fase de su largo camino rumbo a la rehabilitación física.



Fueron 13 días los que duró Bernal en el centro médico, tiempo en el cual le practicaron siete cirugías (una en su mano derecha, dos en la columna vertebral, una en la mandíbula, otra en el tórax y dos en su pierna derecha).



Afortunadamente, contra todo pronóstico el pedalista superó esa primera fase crítica y con ayuda para moverse, Bernal ahora se concentrará en su rehabilitación física.



No es fácil lo que tendrá que atravesar el actual campeón del Giro de Italia y del Tour de Francia 2019, pero mientras exista la voluntad y el deseo para salir adelante, todo lo podrá lograr.



Según Johan Sebastián Álvarez, coordinador de Rehabilitación Física de la Clínica Dolormed, el cómo realice Egan Bernal todo su proceso de recuperación será el punto de partida para su retorno al ciclismo de alto rendimiento.



“Lo bueno de que Egan sea deportista de alto rendimiento es que su proceso de rehabilitación puede ser mucho más rápido que el de alguien sedentario o que sea aficionado, pues ellos cuentan con una capacidad muscular y oxigenación sanguínea rápida”, comentó Álvarez a El País.



Sin embargo, no se puede desconocer que a Bernal le practicaron varias cirugías, algunas de mucha complejidad.



“La fractura más compleja de Egan fue la de odontoides, pues es como una ‘montañita’ que queda en la segunda vértebra cervical y es la que nos permite la movilidad en el cuello, cráneo, la que permite inclinar la cabeza, girar hacia un lado u otro, flexionar el cuello. Gracias a Dios no le tocó la médula y eso fue muy positivo”, resaltó el especialista Álvarez.

Algunas dudas

Un aspecto que se debe tener en cuenta es la capacidad muscular que pudo haber perdido y que seguirá reduciendo mientras continúe con movilidad reducida, tal cual como lo explica Mauricio Ledesma, fisioterapeuta de Indervalle.



“Indudablemente la persona sufrirá un deterioro de las cualidades físicas. Este es el punto cuando uno como fisioterapeuta debe intervenir para evitar que ese aspecto no caiga tan drásticamente realizando ejercicios pasivos”, dijo el profesional.



Lo que se conoce de momento es que Egan deberá permanecer varias semanas sin poderse mover, según lo explica Álvarez: “La etapa de consolidación dura aproximadamente entre 8 y 12 semanas, que es cuando el hueso forma callo óseo (lo que recubre el espacio de la factura formando hueso nuevo) y durante ese tiempo deberá guardar reposo”.



Después comienza la fase de recuperación de movilidad y sanación de tejidos y tendones, lo que implica un tiempo de aproximadamente cuatro a seis meses.



“Lo primero es recuperar la movilidad articular y si después de esto se logra la recuperación al 100 %, se puede comenzar dos tipos de fortalecimiento. El primero es de contracción isométrica, este permite mayor estabilidad de la articulación. El otro es de contracción isocinética para que el músculo recupere su fuerza”, comentó Álvarez.



Desde la fisioterapia, Mauricio Ledesma manifestó que “se deben comenzar a realizar ejercicios de fortalecimiento de músculos respiratorios y músculos accesorios de la respiración, esto debido al trauma pulmonar. Después sigue el fortalecimiento de los músculos estabilizadores de la espalda, la movilidad articular de las estructuras buenas y las operadas. Esto se puede realizar con electroterapia, usar tecnología con células madre, inserción de plasma al deportista”.



¿Cuándo podría comenzar a usar muletas y después retomar la bicicleta? Esto respondieron los especialistas.



“Con lo que nos han permitido conocer sobre sus cirugías y los instrumentos utilizados, creería que por ahí en unos dos meses Egan Bernal podría entrar en fase de fortalecimiento y de movilidad articular. No que vaya a caminar, pero sí que pueda coger las muletas”, indicó Johan Sebastián Álvarez.



Un aspecto que se debe tener en cuenta son las complicaciones que se pueden presentar en su proceso de recuperación. Al respecto, el especialista Álvarez manifestó: “En este camino puede presentar procesos de inflamación o de edemas, que se tratan con procesos de crío y termoterapia. Posiblemente Egan Bernal deba enfrentarse a constantes dolores de espaldas por las posturas que debe manejar un ciclista cuando compite, o un frenazo fuerte o durante su proceso de reacondicionamiento. Igualmente, espasmos musculares a raíz de sus lesiones”.



Si Egan Bernal podrá regresar a la élite del ciclismo, médicamente Álvarez comentó: “Con un buen preparador físico en un tiempo pueda regresar a la alta competencia. No al 100 % porque después de una lesión nunca una persona queda con la máxima capacidad, quizás en un deportista como Egan pueda llegar a un 98 % de toda su capacidad, lo que podría significar que Bernal no llegue a la condición de cuando fue campeón del Tour de Francia”.

Datos

Egan estuvo 10 días bajo observación en la UCI de la Clínica Universidad de La Sabana.

El pedalista todavía no se vale por sí mismo para movilizarse, requiere acompañamiento de enfermeras y usar silla de ruedas.

En todo proceso de recuperación después de una fractura, primero se deben consolidar el o los huesos rotos, para después comenzar el fortalecimiento muscular y la recuperación de la movilidad.

La capacidad respiratoria de Egan podría verse afectada por el neumotorax que sufrió en el accidente y que le perforó uno de sus pulmones.