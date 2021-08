"Todavía puede pasar cualquier cosa en esta Vuelta a España": Egan Bernal

Este lunes se cumplió la primera jornada de descanso para el pelotón de la Vuelta a España y los corredores aprovechan para hacer balance de la semana inicial y se refieren a lo que se avecina en la prueba ibérica.

Uno de los que habló con la prensa fue Egan Bernal, corredor de Ineos que se ubica en la quinta casilla, a a 1′52′' del líder Primoz Roglic.

"Estoy tranquilo por cómo lo hice. No puedo atacar si no tengo piernas para ello. Adam Yates y yo habíamos acordado que nos íbamos a ayudar, pero luego nos dimos cuenta de que era mejor que cada uno hiciera su carrera. Él con su ritmo y yo con el mío. Entiendo que si él va mejor es complicado decirle que me espere, al contrario, si yo hubiera tenido que esperarle a él, tampoco hubiera sido sencillo”, explicó Egan sobre lo que la estrategia de su escuadra en la jornada 9 que terminó con el ascenso al Alto de Velefique.

Bernal mostró algo de debilidad en la fracción del domingo pasado donde cedió 1′05′' con el esloveno y máximo favorito a llevarse el título de la prueba por tercera vez consecutiva.

"Teniendo en cuenta que he perdido dos minutos, es difícil pensar en ganar la carrera, pero todavía puede pasar cualquier cosa en esta Vuelta. Si corro de manera inteligente y hago lo que tengo que hacer, tal vez pueda hacer una buena clasificación general; incluso si no estoy al 100 por ciento», dijo el ciclista de Zipaquirá.



Bernal, debutante en la Vuelta a España, comparó su momento de forma con el que vivió en el Giro de Italia donde fue el ganador.



«Tengo sentimientos muy diferentes en comparación con el Giro. Siento que aquí puedo ir a mi propio ritmo, pero no puedo hacer aceleraciones, cambios de ritmo. Hice toda la subida en Velefique a mi ritmo, luchando con el viento, y así es difícil», comentó.