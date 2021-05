¿Tiene razón? El tremendo elogio de Fernando Gaviria a Egan Bernal por su triunfo en el Giro

Francisco Henao

Los elogios hacia Egan Bernal por su resonante triunfo en el Giro de Italia no paran.



Ahora el que le echó muchas flores fue el también ciclista colombiano Fernando Gaviria, del UAE Emirates, quien no tuvo problemas para asegurar que con lo hecho hasta ahora, Egan es el "puto amo del ciclismo nacional".



"Egan es el puto amo del ciclismo colombiano porque correr el Tour, ganarlo y después acá en el Giro hacer esas exhibiciones, creo que es el amo. Es un excelente corredor y nos hace sentir orgullosos a los colombianos", dijo Gaviria en Espn.



Sobre su actuación en el Giro, el ciclista colombiano se declaró triste por no haber alcanzado por lo menos un triunfo de etapa.



"Nos vamos tristes por no conseguir una victoria, la queríamos, la buscamos y la luchamos día tras día, pero es lo que nos tocó. Lo disfrutamos al máximo y creo que vamos por buen camino. Estamos en buena condición y pensamos en las próximas carreras", puntualizó Gaviria.