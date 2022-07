"Somos un equipo competitivo": Las reacciones de Nairo tras quedar en el cuarto puesto del Tour

Nairo Quintana se metió al top 5 del Tour de Francia al término de la etapa de este martes. El boyancense pasó del sexto al cuarto puesto en la general del Tour de Francia. Los Pirineos, una etapa clave.



"La verdad es un buen balance para el día de hoy, y nada, seguir manteniéndonos así regular, con el equipo estamos muy motivados, y como dijimos cuando vinimos a este Tour de Francia somos un equipo competitivo", afirmó Quintana, líder del Arkea-Samsic, poco después de llegar a meta en Foix (sur de Francia).



"Los que nos señalan que cogemos los puntos en carreras pequeñitas, y tal y cual... ¡pues no! también estamos en las grandes, en las importantes", reivindicó.



"Hemos estado muy bien en la París-Niza, en Cataluña y demás carreras, somos un equipo competitivo, merecemos estar en el World Tour y vamos a llegar", añadió Quintana, al que le restan dos etapas de montaña, el miércoles y el jueves, para recortar el minuto y 32 segundos de desventaja que tiene con el galés Geraint Thomas, tercero en la general, y lograr un margen suficiente para afrontar con garantías la contrarreloj del sábado.



"He estado muy bien la verdad, he estado durante todo el Tour muy regular, regular bien, con un promedio bueno. Ya había hecho segundo en un año en esta llegada, por fortuna la fuerza me acompañó", explicó el corredor 'cafetero' de 32 años sobre la etapa de este martes.



"Estuvimos corriendo bien con el equipo, mandamos a dos corredores que más adelante los tuve para que ayudaran a ubicar y para que me alimentaran, al final pude llegar bien con ellos, la pena que no tuvimos otro hombre para acelerar arriba", indicó.



Nairo descarta toda opción a vestir el maillot amarillo en París, por lo que no ha probado a los dos favoritos, Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar: "A rueda, a rueda, porque sabes que no les vas a hacer daño, mis rivales son para la tercera plaza del podio".



Sobre la llegada en alto del miércoles en Peyragudes, Quintana apuntó: "Vamos a ver cómo se mueve la carrera, esperamos que Dios nos dé sabiduría para tomar la mejor decisión y sacar provecho".

El Cóndor Nairo Quintana ascendió al 4o lugar de la general tras etapa 16 en @LeTour aquí sus declaraciones 🎥vía oficina comunicaciones @NairoQuinCo pic.twitter.com/y1wXPP87ZG — Mauricio Posada (@maoposadaf) July 19, 2022